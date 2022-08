Bolletta shock da 1 milione di euro ad un’azienda di pomodoro: ‘Meglio andare al mare che lavorare’

Bolletta shock per un imprenditore di Salerno. Una bolletta del gas da quasi un milione di euro. Destinatario è stato Francesco Franzese, ceo de “La Fiammante Pomodoro di Buccino”, in provincia di Salerno. Il titolare dell’azienda a conduzione familiare non nasconde la sua rabbia per la levitazione dei prezzi del gas.

Lo shock dell’imprenditore condiviso sui social

Amareggiato ma soprattutto furioso il manager ha voluto condividere pubblicando sui social la bolletta di luglio da 978.000 euro, mettendo affianco quella di luglio dello scorso anno con un importo di 120.000 euro. E in aggiunta un commento:

“Mentre i nostri politici litigano per una poltrona calda, gli imprenditori sono lasciati soli in mezzo alla giungla energetica. Per lavorare 15 giorni di luglio, mi tocca pagare una bolletta di gas di 978.000,00 a fronte di circa 120.000 dello scorso anno (per 20 giorni di lavoro). Non era meglio andare al mare?”.

Il caro prezzi per la guerra Russia-Ucraina

Il post sta collezionando un gran numero di like, quasi a sottolineare la sofferenza delle aziende locali che dovranno vedersela con i contraccolpi economici della guerra tra Russia e Ucraina.

