Bonus Disabili 2022, tutte le agevolazioni disponibili: come fare domanda

Bonus, sconti e agevolazioni sono diverse le agevolazioni previste per i disabili e gli invalidi con legge 104. Quest’ultima garantisce alle persone con disabilità grave una tutela sull’assistenza e la cura della malattia ma anche benefici e agevolazioni.

Tra i benefici previsti ci sono quelli lavorativi: il congedo straordinario o anche i permessi retribuiti. Esistono delle regole per poter utilizzare questi benefici.

Le persone più fragili sono tra le categorie maggiormente colpite dalla situazione economica degli ultimi mesi. A soffrire sono in particolare le persone con disabilità e gli invalidi. Ma il governo sensibile a queste situazioni ha riservato loro alcune agevolazioni e sconti da poter fruire.

Ecco, quindi, quali bonus spettano ai disabili

Bonus disabili: Alle persone con disabilità spetta un bonus sulle bollette di luce e gas. Le tariffe sono aumentante e dovrebbero aumentare ulteriormente in autunno.

Riguardo all’energia elettrica, sono previste agevolazioni che prevedono sconti sull’erogazione dell’energia qualora nel nucleo familiare fosse presente una persona con disabilità. Oppure, una persona allettata che utilizza particolari apparecchiature elettriche per rimanere in vita. Si tratta del bonus elettrico per disagio fisico.

Il bonus non è automatico ma bisogna presentare una apposita domanda ad ARERA allegando i documenti richiesti. Se la domanda è approvata, lo sconto in bolletta sarà applicato in automatico.

Le persone con disabilità possono chiedere anche sconti o bonus sulla benzina e diesel. Lo sconto si applica utilizzando il servizio “Self per tutti” anche se a erogare il carburante è l’operatore. Si tratta di uno sconto di circa 30 centesimi. Sono diverse le pompe di benzina che hanno aderito all’iniziativa e per farsi riconoscere hanno applicato un bollino che riporta il nome del progetto, ovvero “Self per tutti”.

È possibile anche avere l’esenzione del bollo auto o uno scontro sull’Iva del 4% per l’acquisto di una nuova auto, con la legge 104 e il verbale di invalidità.

Sconti su telefono e internet, trasporti e viaggi

Agevolazioni e sconti anche per utenze del telefono e internet. Si tratta di un’agevolazione che le compagnie telefoniche devono applicare alle persone con disabilità. È stato stabilito da AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Dovrebbe essere confermata anche per il 2023 – ma bisogna aspettare la conferma del governo – lo sconto del 50% sugli abbonamenti del telefono fisso e mobile che era previsto fino ad aprile 2022.

Per le persone con disabilità sono previsti anche bonus per i trasporti e i viaggi. In quasi tutte le città sono previsti sconti per l’utilizzo di mezzi pubblici da parte di persone con disabilità. Bisogna informarsi nel sito internet del proprio comune o della propria regione.

Esiste anche un bonus taxi che permette non solo ai disabili, ma anche ad anziani e a donne in gravidanza, di usufruire di viaggi gratuiti. Altre agevolazioni sono: assistenza a bordo e a terra per voli aerei e tessera blu ferroviaria.