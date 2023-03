Caccia militari sui cieli di Roma oggi: ecco perché volano a bassa quota

I cieli di Roma solcati dai caccia militari proprio nella mattinata di oggi, sabato 18 marzo 2023. Uno spettacolo adrenalinico che non ha mancato di suscita un mix di entusiasmo, meraviglia ma anche perplessità in coloro che hanno assistito al volo. Ci si è chiesti infatti il motivo di una tale ”parata” dei velivoli militari proprio nelle ultime ore. Anche perché, molti di questi hanno effettuato dei voli anche a bassa quota. Cosa sta succedendo?

Aerei precipitati a Guidonia, le indagini sullo schianto: dall’errore al malore di uno dei piloti

Roma, caccia militari a bassa quota: cosa succede?

A partire da questa mattina, sabato 18 marzo 2023, nei cieli limpidi di questo preannuncio primaverile in città, stanno volando dei caccia militari, alcuni dei quali anche a bassa quota, come hanno notato molti cittadini. Sono state decine le persone che lo hanno segnalato, soprattutto attraverso i canali social (Facebook). Tanto stupore e meraviglia, perché è sempre uno spettacolo vedere queste meraviglie della tecnologia solcare i cieli grazie all’abilità dei loro piloti a bordo. Ma anche tanti interrogativi, dal momento che nessuno si aspettava di poter assistere ad un evento simile. In tanti, infatti, non senza un po’ di preoccupazione, si sono chiesti cosa stia accadendo e il perché di tali voli. Le ipotesi sono principalmente due: operazioni di tipo militari – esercitazioni – oppure un qualche evento in particolare. Con ogni probabilità, però, pare si tratti proprio della seconda ipotesi: voli di prova per la maratona di Roma prevista per domani al Foro Italico.

Mistero svelato: prove per la manifestazione di domenica 19 marzo

Del resto, a ben vedere, il medesimo fenomeno si è constatato nella giornata di ieri a Milano, dove due Tornado dell’Aeronautica Militare sono stati visti volare a bassa quota dai cittadini. Anche in quel caso, nessuna preoccupazione: è stata la Questura a confermare che si trattava delle esercitazioni per la Stramilano, manifestazione sportiva che si terrà domani, domenica 19 marzo. Un evento unico, a maggior ragione se si pensa che sarà la prima volta in assoluto che le Frecce Tricolori sorvoleranno una maratona italiana. Un’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’Aeronautica militare e gli organizzatori della manifestazione, che si terrà in diversi quadranti della Capitale. In particolar modo, le zone interessante saranno quelle di Circo Massimo, Terme di Caracalla, Basilica di San Paolo, Isola Tiberina, San Pietro, Foro Italico, Ponte Milvio, Piazza del Popolo e Piazza di Spagna.

(Immagine di copertina da archivio)