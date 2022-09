Casting: cercasi attori per il film su Alda Merini

Chiunque sia interessato alla vita di Alda Merini deve vedere Milano e quei posti nei quali la scrittrice trascorreva il suo tempo. D’altro canto Alda Merini è nata a Milano il 21 marzo del 1931 ed è lì che è morta il 1 novembre del 2009.

Dove trascorreva le giornate la scrittrice le sue giornate

In Ripa di Porta Ticinese c’è la sua casa, in cui passò gran parte della sua vita. La libreria il Libraccio, il vicolo dei Lavandai, a cui dedicò la poesia “Lavandaie”, Santa Maria delle Grazie al Naviglio sono alcuni dei luoghi simbolo della vita della poetessa.

Per celebrare il 91esimo anniversario dalla sua nascita l’intellettuale Aldo Colonnello, le ha dedicato un libro “La poetessa dei Navigli”.

Il casting per un film su Alda Merini

Ma per non dimenticare la grande scrittrice e farla conoscere anche ai più giovani è in programma un film dedicato alla figura di Alda Merini. Pellicola per realizzare la quale Eagle Pictures e Jean Vigo Italia hanno avviato un casting.

Un casting nel quale verranno ingaggiate anche donne e uomini dai 18 ai 75 anni e bambini, ragazzi dai 4 ai 15 anni finanche neonati la cui nascita sia prevista a ottobre 2022.

Chiunque rientri in una delle categorie indicate può candidarsi entro venerdì 30 settembre. Le candidature per i minori dovranno essere inviate da un genitore o da chi ne fa le veci.

È fondamentale che il materiale che verrà inviato sia selezionato con cura: le foto devono essere recenti, a colori su sfondo tinta unita, no filtri, no accessori che coprano il viso, no inquadrature dal basso o dall’alto, scegliere una fonte di luce naturale e frontale per evitare forti ombre e contrasti, no foto di gruppo.

Le riprese si svolgeranno a Torino nel periodo ottobre/novembre 2022. La ricerca dei componenti del casting è rivolta preferibilmente a quanti sono domiciliati a Torino e provincia. Il casting è a cura di Stefania Monge. Per info: aldamecasting@gmail.com