Centri commerciali e supermercati aperti a Roma e nel Lazio il 2 giugno? | Orari 2024

Domenica 2 giugno ricorrono le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Come di consueto cerchiamo di capire quali strutture, tra centri commerciali e supermercati, rimarranno aperte al pubblico: insomma, Festa – come sempre – ma non per tutti.

C’è chi andrà al mare, chi si godrà la più classica delle grigliate o chi ne approfitterà per l’immancabile gita fuori porta. A Roma però il 2 giugno significa anche una grande giornata di Festa in senso ‘assoluto’ dato che nella Capitale avranno luogo le celebrazioni con le più alte cariche dello Stato (attesissimo anche il sorvolo delle frecce tricolori).

Dopodiché, ahinoi, ci sarà anche chi il 2 giugno dovrà recarsi al lavoro: sì perché, a differenza di altre date “cerchiate in rosso“, in molti non potranno riposarsi. E’ questo il caso di supermercati, centri commerciali e negozi (tema sempre molto caldo) che nella maggior parte dei casi non resteranno chiusi. Vediamo la situazione a Roma e nel Lazio con tutte le informazioni utili aggiornate al 2024.

Vi ricordiamo che la nostra guida ha titolo puramente informativo e che, in ogni caso, per gli orari e le modalità d’apertura ufficiali (o viceversa di chiusura straordinaria) è necessario fare riferimento alle singole strutture. Inoltre la guida potrebbe essere aggiornata a ridosso della festività in oggetto.

Centri commerciali aperti (o chiusi) a Roma e nel Lazio domenica 2 maggio: elenco completo

Nelle ultime festività nazionali, peraltro molto recenti, le principali strutture della Regione hanno preso decisioni differenti. C’è chi ha deciso di rimanere chiuso il 25 aprile e aprire il 1 maggio (oppure il contrario) e chi invece ha mantenuto aperte le porte al pubblico in entrambe le date. Una scelta che, di fatto, ha “premiato” considerando che soprattutto per la Festa dei Lavoratori, specie a Roma, il meteo è stato tutt’altro che clemente. Che dire adesso della Festa della Repubblica? Quali sono i centri commerciali che resteranno aperti? Quali invece non alzeranno le serrande?

Di seguito riportiamo l’elenco di alcune tra le principali strutture commerciali di Roma e del Lazio che resteranno aperte (o viceversa chiuse) il prossimo 2 giugno:

Castel Romano Designer Outlet (Roma): Aperto 10-20

Shopping Village (Roma): Non specificato, visita il sito ufficiale

Porta di Roma (Roma): Non specificato, visita il sito ufficiale

I Granai (Roma): Aperto

La Romanina (Roma): Aperto

Cinecittà 2 (Roma): Aperto

Maximo (Roma): Aperto

Euroma 2 (Roma Eur): Aperto, negozi 10-21 – Food 10-22 – Ipermercato 9-21

Roma Est (Roma): Aperto 10-21

Centro Commerciale Tor Vergata (Roma): Aperto

Centro Commerciale Torresina (Roma): Non specificato, consultare il sito oppure 06.61283655

Salario Center (Roma): Non specificato, consultare il sito ufficiale

Happio (Roma): Non specificato, consultare il sito ufficiale, oppure info@happio.it

Domus (Roma): Non specificato, consultare il sito ufficiale oppure 0672399335

Parco da Vinci (Fiumicino): Aperto

The Wow Side Shopping Center (ex Parco Leonardo): Aperto

Sedici Pini (Pomezia): Non specificato, consultare il sito ufficiale oppure 06.91627019

Valmontone Outlet (Valmontone): Aperto

Centro Commerciale Aprilia 2 (Aprilia): Aperto, negozi 9-21, food 9-21.30, ipermercato 9-21

Supermercati aperti per la Festa della Repubblica a Roma e nel Lazio: elenco e orari 2024

Vediamo adesso cosa decideranno i supermercati, spesso presi “d’assalto” per gli acquisti last minute in queste particolare occasioni. I negozi allora, come accaduto per 25 aprile e 1 maggio (o prima ancora per Pasqua/Pasquetta) potrebbero osservare un orario ridotto o comunque, considerando la festività, prevedere un’apertura differente rispetto al solito. Se però chiaramente avere un elenco di tutti i supermercati della Regione è praticamente impossibile (tanto meno della sola Capitale), ci vengono in aiuto i siti delle principali catene: cliccando infatti sul nome/marchio nella lista di seguito riportata e selezionando la data del 2 giugno 2024 (Festa della Repubblica) è possibile verificare gli orari d’apertura del punto vendita più vicino a voi: