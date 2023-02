Concorso 2023 per insegnanti di educazione motoria: bando, requisiti e come candidarsi

Concorso 2023, nuovo bando per i docenti di educazione motoria. Nuove assunzioni e conseguente potenziamento della scuola primaria, attese novità per tutto il mondo della scuola. E tra i bandi più attesi c’è quello che riguarda gli insegnanti di scienze motorie. La novità riguarderà principalmente le classi quarte e quinte con l’obiettivo di promuovere, in virtù di questo potenziamento dell’offerta didattica al livello nazionale, comportamenti e stili di vita incentrati su salute e benessere. Cerchiamo allora di saperne di più con questo articolo.

Concorso insegnanti educazione motoria, i titoli di studio richiesti

In attesa del documento ufficiale che aprirà il procedimento di selezione vediamo quali dettagli sono emersi e le informazioni disponibili al momento. Tra le domande più frequenti c’è, ovviamente, quella relativa ai requisiti richiesti per partecipare al concorso pubblico. Questi allora i requisiti necessari:

Laurea magistrale (classe LM-67) in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate

Laurea Magistrale (classe LM-68) in Scienze e tecniche dello sport

Laure Magistrale (classe LM-47) in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie

Titoli di studio equiparati a quelli sopra citati

Gli altri requisiti

Da solo il titolo di studio posseduto, tra quelli citati, di per sé non basterà tuttavia. Di seguito gli altri requisiti richiesti:

Possesso di 24 crediti formativi universitari o accademici attinenti alle discipline antropo-psico-pedagogiche e alle metodologie e tecnologie didattiche

Oltre a questo ulteriori parametri potrebbero essere inseriti in sede di pubblicazione del bando da parte del Ministero dell’Istruzione.

Concorso 2023, il processo di selezione per gli insegnanti di educazione motoria

Come da prassi i candidati dovranno sostenere prima una prova scritta e poi una prova orale. I punteggi ottenuti in entrambi i test, con una soglia minima di “sbarramento”, andranno a formare la graduatoria definitiva dalla quale si attingerà per l’assunzione dei docenti. La stessa graduatoria rimarrà in vigore fino al successivo bando.

