Concorsi pubblici febbraio 2023, ecco tutti i bandi in scadenza: come fare domanda

Il mese di febbraio è ricco di concorsi in scadenza volti all’assunzione all’interno di enti pubblici e, anche chi desiderasse intraprendere la carriera da notaio ha l’imbarazzo della scelta. Ma quali sono i bandi che si chiudono in questo mese e qual è la procedura da seguire per inoltrare la domanda?

I concorsi in scadenza a febbraio 2023

Sono 791 le unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia. Il concorso è riservato ai laureati che andranno a sostegno degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, nonché l’ufficio centrale archivi notarili. Ecco le posizioni ricercate: 360 funzionari della professionalità pedagogica, 413 funzionari della professionalità di servizio sociale e 18 conservatori da assegnare all’ufficio centrale archivi notarili. La domanda va presentata online sul portale inPa e la scadenza è fissata per il prossimo 13 febbraio.

400 posti come notai

Rimanendo nel Ministero della Giustizia, è stato pubblicato un bando volto al reclutamento di 400 posti di notaio. Per poter inoltrare la domanda è necessario essere in possesso di una laurea in giurisprudenza, n on aver subito condanna per un reato colposo, aver svolto il praticantato di 18 mesi e non essere stati dichiarati inidonei in cinque precedenti concorsi. Il limite ultimo per presentare la domanda – tramite credenziali Spid, Cie o Cns sul portale del Ministero – è previsto per il prossimo 9 febbraio.

100 operatori socio sanitari a Bologna

Continuando ad approfondire il tema dei concorsi indetti per il mese di febbraio, l’azienda pubblica si servizi alla persona della città di Bologna ha pubblicato un bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 100 operatori socio sanitari. Prevista, inoltre, una riserva pari a 30 posti per i volontari appartenenti alle Forze dell’Ordine. La domanda deve essere inoltrata per via telematica tramite il portale dell’Asp di Bologna. La scadenza è fissata per il prossimo 13 febbraio.