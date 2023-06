Cosa fare a Roma e nel Lazio sabato 1 e domenica 2 luglio 2023: gli eventi del weekend in programma

L’estate è arrivata e con essa la voglia di divertirsi, scoprire, assaporare e vivere la città e il territorio in tutta la loro bellezza. Roma e il Lazio offrono tantissime opportunità per trascorrere un weekend indimenticabile, tra arte, cultura, musica, gastronomia e natura. Che siate amanti dello spettacolo o della storia, della magia o della musica, del cocomero o del saxofono, troverete sicuramente l’evento che fa per voi. Ecco una selezione di eventi da non perdere sabato 1 e domenica 2 luglio 2023.

Gli eventi di sabato 1 luglio

Risate assicurate con Andrea Perroni all’Ostia Antica Festival

Se volete ridere fino alle lacrime con la comicità irriverente e dissacrante di Andrea Perroni, non perdetevi il suo spettacolo “La fine del Mondo”, che si terrà sabato 1 luglio all’Ostia Antica Festival. L’attore romano vi farà riflettere sulle follie della società contemporanea, tra social network, politica, religione e costume, con le sue imitazioni esilaranti di personaggi famosi e non. Lo spettacolo inizierà alle ore 21.

Cocomerata sotto le stelle a Ostia

Se avete voglia di una serata fresca e golosa a Ostia, non potete mancare alla “Cocomerata sotto le stelle” organizzata dal Comitato di quartiere Bagnoletto al “Parco delle Sughere”. L’appuntamento è per sabato 1 luglio alle ore 21.

Artisti di Strada sul mare a Civitavecchia

Se amate lo spettacolo e la magia della strada, non potete perdervi la terza edizione del Festival degli Artisti di Strada sul mare, che si terrà a Civitavecchia sabato 1 e domenica 2 luglio. Oltre 100 performer tra giocolieri, mimi, clown, acrobati, fantasisti, attori, maghi, danzatori, cantanti e musicisti animeranno i luoghi più belli e suggestivi di questa città di mare, regalando emozioni e divertimento a grandi e piccini. L’ingresso è gratuito.

Mercatino delle Streghe alla Città dell’altra economia

Se siete appassionati di esoterismo e magia, non potete perdervi il Mercatino delle Streghe alla Città dell’altra economia in largo Dino Frusull. Sabato 1 luglio il mercatino torna in versione notturna, con tantissimi espositori a tema che vi proporranno rimedi naturali, incensi, amuleti, cristalli, tavole magiche e carte per divinazione, libri sull’esoterismo e sulle tradizioni magiche. Potrete anche assistere a conferenze, workshop e rituali per approfondire i vostri interessi.

Indiani di Riserva al Museo Civico Umberto Mastroianni di Marino

Se siete appassionati di storia e di musica, non potete perdervi il concerto “Indiani di Riserva” al Museo Civico Umberto Mastroianni di Marino. Sabato 1 luglio il Maestro Mario Alberti presenterà la sua opera dedicata ai nativi americani che, in un excursus diacronico, parte dalla loro stora per giungere alle tematiche della società odierna. La combo di chitarra, musica e voce del Maestro Alberti farà guida in un viaggio in cui la tematica degli indiani d’America confluisce in uno spazio di riflessione molto più ampio e la canzone racconta delle tracce di un popolo e un passato ormai scomparso.

Portrait of Ennio al Museo del Saxofono di Maccarese

Se siete amanti della musica da film e del genio di Ennio Morricone, non potete perdervi il concerto “Portrait of Ennio” al Museo del Saxofono di Maccarese. Sabato 1 luglio la “Patrizio Destriere Quartet” interpreterà i brani più celebri del compositore italiano, tratti dal suo ultimo album omonimo, che è un omaggio personale e una rilettura originale delle sue geniali composizioni. Il concerto inizierà alle ore 21.

Monte dei Cocci a Testaccio: visita guidata

Se volete scoprire uno dei siti archeologici più particolari di epoca romana, non potete perdervi la visita guidata al Monte dei Cocci a Testaccio. Sabato 1 luglio la Dott.ssa Buonamico vi porterà alla scoperta di questo monumento fatto di cocci di anfore, che testimonia l’importanza del commercio fluviale nell’antica Roma. La visita inizierà alle ore 17 all’ingresso del sito in via Zabaglia, angolo via Galvani. L’ingresso è gratuito per i possessori MIC, gli under 18 pagano solo 5 euro per la visita guidata. La prenotazione è obbligatoria.

Gli eventi di domenica 2 luglio

Musei e aree archeologiche gratis a Roma

Se volete approfittare della prima domenica del mese per visitare gratuitamente musei e mostre della Capitale, avete l’imbarazzo della scelta tra le tante possibilità proposte dal Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Tra gli appuntamenti da non perdere, c’è quello con l’Area Sacra di Largo Argentina, aperta dalle 9.30 alle 19,00 con il nuovo percorso, che consente di accedere al sito e visitarlo attraverso le nuove passerelle per accedere ai reperti anche a persone con mobilità ridotta. Possibile anche l’accesso gratuito all’area archeologica del Circo Massimo dalle ore 9.30 alle ore 19,00 ultimo ingresso alle 18, e ai Fori Imperiali a cui si accede dalla Colonna Traiana dalle ore 9 alle ore 19.15.

Holistic Summer Festival alla Villa Eur Parco dei Pini

Se volete dedicare una giornata alla formazione e al benessere con tutte le discipline olistiche, non potete perdervi l’Holistic Summer Festival, che si terrà domenica 2 luglio alla Villa Eur Parco dei Pini. Potrete partecipare a workshop, conferenze, meditazioni, yoga, danze e altre attività per armonizzare corpo, mente e spirito. L’ingresso è libero.