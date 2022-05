Covid nel Lazio, oggi 3.859 nuovi casi e 9 decessi: la paura per Omicron continua ancora

In totale nel Lazio ci sono 146.526 casi positivi, 904 ricoverati (non in terapia intensiva), 47 in terapia intensiva. I decessi totali sono 11.210 mentre il totale dei guariti 1.366.936. Al momento le persone in isolamento domiciliare sono 145.575. Nonostante i cambiamenti previsti dal governo, la pandemia non è finita. A tal proposito si ricorda sempre di non abbassare la guardia perché alcuni specialisti prevedono una nuova ondata.

I dati di oggi 11 Maggio 2022

Oggi si sono registrati 3859 nuovi casi positivi. Ieri 4864, mentre la scorsa settimana 4759. L’occupazione dei posti disponibili nei ricoveri è del 14,08%, ieri 14,39%. Si contano poi, sempre nella data di oggi, 9 decessi e 4257 guariti. Degli attuali positivi (146526): 0,62% ricoverati , 0,03% in terapia intensiva , 99,35% in isolamento

I dati delle asl