David di Donatello 2023: nomination, candidature e quando ci sarà

David di Donatello 2023, ci siamo! Oggi, giovedì 30 marzo 2023, è dunque il primo giorno delle nomination ai David di Donatello 2023. Una cerimonia attesissima che ora può finalmente prendere il via definitivo. Parliamo, nel dettaglio della 68esima edizione del premio dell’industria cinematografica italiana, e che verrà assegnato dalla giuria dell’Accademia del Cinema Italiano. La premiazione definitiva avverrà poi mercoledì 10 maggio e sarà anche trasmessa in prima serata su Rai 1.

David di Donatello 2023, ci sarà anche una prima serata Rai

L’annuncio delle candidature è presenziato dal direttore della sezione intrattenimento prime time di Rai, Stefano Coletta, insieme al presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano Piera Detassis, all’AD di Cinecittà Nicola Maccanico, al mitico conduttore Carlo Conti, e anche Lucia Borgonzoni e Giovanni Anversa. Come ha dichiarato lo stesso Coletta in una recente occasione: ”Quest’anno, per fortuna, assieme a Carlo, Piera, Giovanni e al Sottosegretario abbiamo avuto una possibilità libera di costruire una prima serata”, una cerimonia che, mediaticamente parlando, si configura sin da subito come un evento meno ingessato del solito, potremmo dedurne. Poi, sempre sul tema, ha aggiunto: ”Ci sarà anche una micro-parte di show, perché comunque si tratta di una prima serata, anche perché l’anno scorso c’è stato un rimbalzo negli ascolti dopo che le edizioni precedenti avevano sofferto di una modalità restrittiva. Penso che per RAI sia sempre un dovere dare spazio alla decima musa, perché il cinema forse è anche uno degli ultimi spazi di libertà nel codice espressivo, porta l’evasione, uno sguardo slargato dal presente e dà la possibilità allo spettatore sia di evadere che si acquisire. Il cinema è un collante tra memoria e presente”.

Tutto pronto per nomination e premi

Per quanto riguarda la location, la cerimonia si svolgerà agli Studi Lumina, che verranno per l’occasione ”addobbati e riorganizzati”, ovviamente con la collaborazione di Cinecittà. Maccanico ha spiegato: ”Siamo a disposizione per supportare i premi. Una delle finalità del David è fare in modo che il cinema italiano funzioni in sala: farlo funzionare sulle piattaforme è troppo facile perché sono già vicine al pubblico. Cinecittà deve crescere per attrarre grandi produzioni nazionali e internazionali creando contenuti che attirino il pubblico al cinema”.

