Ecco quali ristoranti apriranno a Roma a Maggio, elenco completo: tutti gli indirizzi

Itinerari del gusto, novità in arrivo a maggio nella Capitale. Pizzerie ma non solo, passiamo in rassegna tutte le nuove aperture per il mese appena iniziato. Indirizzi e specialità proposte, tutte le informazioni.

Dove andare a mangiare a Roma? Domanda ricorrente, specie nel fine settimana quando si è in cerca di un buon posto dove trascorrere la serata con gli amici o con il proprio partner. Certo, ognuno di noi ha il suo “locale” preferito ma nella vita è sempre bello sperimentare cose nuove. E questo vale a maggior ragione nel settore eno-gastronomico, che è sempre in costante evoluzione soprattutto nelle grandi città come la Capitale. Ebbene, carta e penna allora: vediamo cosa c’è di nuovo nella Città Eterna.

Nuove aperture a Roma: i ristoranti dove andare a mangiare a maggio

La primavera ha portato con sé già diverse novità interessanti. A documentarle come sempre il noto blog Puntarella Rossa che ci ha svelato in anteprima alcuni dei migliori ristoranti di nuova apertura: come per “Gallo a Roma“, la trattoria di mare inaugurata all’Esquilino, oppure “Gelasio“, una gelateria con gusti in alcuni casi davvero particolari (tipo quello pop corn!) e materie prime ricercate che è andata ad aumentare l’offerta di ‘coni e coppette’ al Portuense.

Insomma, il settore a Roma è in continuo fermento. E che dire del mese di maggio? Almeno 12 le novità documentate dagli esperti del sito tra pizzerie, trattorie, locali di pesce o di altre specialità etniche – ma anche take away – in arrivo o aperte da pochissimi giorni. Tanto in città che sul litorale, a Ostia, dove vi anticipiamo già un paio di indirizzi per gli amanti del pesce. Noi le abbiamo divise per tipologia di attività in modo tale da avere un quadro completo a 360°: ecco dunque l’elenco completo delle nuove aperture di maggio 2024 a Roma.

Nuove pizzerie a Roma

Vincenzo Capuano Pizzeria – (Porta Pia), Piazzale di Porta Pia 123, 06-45668494

– (Porta Pia), Piazzale di Porta Pia 123, 06-45668494 Ardecore – (Esquilino), Via Buonarroti, 32, 06-69271955

I ristoranti

La terrazza del Marchese – (Ostia), Via Rutilio Namaziano, 31, 379-1753231

– (Ostia), Via Rutilio Namaziano, 31, 379-1753231 La parantesi Trattoria Contemporanea – (Ostia), Via Claudio, 34, 366-6334456

Trattoria Contemporanea – (Ostia), Via Claudio, 34, 366-6334456 Abbate Osteria di Mare – (Pigneto), Via Capitan Ottobono, 6-8-10, 06-45508088

– (Pigneto), Via Capitan Ottobono, 6-8-10, 06-45508088 Sacro Trattoria Agricola – (Montesacro), Via dei Campi Flegrei 55, 334-3482826

– (Montesacro), Via dei Campi Flegrei 55, 334-3482826 Modius – Ristorante & Cocktail bar – (Centro), Via delle Botteghe Oscure, 46, 06-90259800

– Ristorante & Cocktail bar – (Centro), Via delle Botteghe Oscure, 46, 06-90259800 La differenza Bistrot – (San Giovanni), Largo Magna Grecia 4-5, 06-70496477

– (San Giovanni), Largo Magna Grecia 4-5, 06-70496477 Uma – Ristorante – (Garbatella), Via Girolamo Benzoni, 34, 334-3855945

Take Away, etnici

Becco – Chiosco Take Away – (Prati), Piazzale degli Eroi, 7

– Chiosco Take Away – (Prati), Piazzale degli Eroi, 7 Dumpling Bar – Street Food cinese – (Mercato Testaccio), Via Aldo Manunzio 66b

– Street Food cinese – (Mercato Testaccio), Via Aldo Manunzio 66b Ghiotto Foodies – Take Away – (Aventino), 06-25396389

Gelaterie

Formaessenza – Gelateria – (Marconi), Via Enrico Fermi 102/104, 06-5578634

