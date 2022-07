Francesco Giorgino è fuori dal Tg1: ecco cosa farà ora dopo le dimissioni

Dopo lunghi anni di servizio e lavoro tra le fila del Tg1, Francesco Giorgino ha di recente lasciato la conduzione del telegiornale del primo canale Rai.

Il giornalista ha una nuova destinazione nei suoi orizzonti, comunicata anche per mezzo di una nota del Comitato di redazione della redazione del telegiornale del primo canale della televisione pubblica.

Non è stato di certo un passaggio facile, a quanto pare: la decisione è arrivata dopo alcune presunte schermaglie che si sarebbero registrate nella redazione del Tg1. Entriamo nel dettaglio.

Francesco Giorgino: ecco perché è fuori dal Tg1

A Francesco Giorgino, così come ad altre sue colleghe, era stato chiesto di portare avanti anche la rassegna stampa del mattino. E questo, oltre all’edizione serale del telegiornale Rai. Un lavoro che non ha sentito di poter portare avanti. Infatti, il giornalista aveva già presentato un certificato medico che rendeva la richiesta incompatibile con il suo stato di salute.

Sollevato dall’incarico

Come conseguenza, Francesco Giorgino è stato sollevato dall’incarico della conduzione dell’edizione più prestigiosa del telegiornale della Rai e spostato all’edizione delle 13. Ma non è finita qui, perché dopo alcuni giorni di stallo e riflessioni, il noto giornalista ha ha deciso di fare il passo decisivo e di rassegnare le sue dimissioni dal telegiornale di Rai 1.

Cosa farà?

Tuttavia, Giorgino non ha lasciato la Rai, come si legge nella comunicazione del Cdr: “ Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa “.

La nota dalla redazione