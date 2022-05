Roma, furibonda lite a Termini: due feriti

Continuano le violenze nella stazione Termini di Roma. Il fatto che a certe ore del giorno e della notte la stazione non sia tranquilla, è ormai conosciuto da tutti. A distanza di anni la situazione non sembra cambiare. Infatti, anche questa mattina, all’alba, due uomini, senza dimora, si sono presi a pugni finendo in Ospedale. A calmarli solo l’intervento dei Carabinieri.

Leggi anche: Roma, grosso incendio nel parcheggio: camper distrutto dalle fiamme, danneggiate anche le auto in sosta (VIDEO)

Violenze nella stazione Termini

Non si sono fatti alcun problema. Chi prendeva il treno, chi la metro, chi andava a lavoro, è stato spettatore dell’ennesima rissa alla stazione. I due hanno iniziato ad insultarsi per finire poi, come al solito, alle botte. Calci, pugni, schiaffi, urla alle 5 del mattino. Non proprio un buon risveglio. Probabilmente ubriachi e in condizioni non poco lucide, hanno finito la lite solo grazie all’arrivo dei Carabinieri. Sono stati sedati e portati al 118 al policlinico Umberto I e al San Giovanni. Fortunatamente non sono in gravi condizioni.

Leggi anche: Romina De Cesare, uccisa a coltellate dall’ex compagno, ecco cosa scriveva: ‘Combattiamo la violenza sulle donne’