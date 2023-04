Guidonia, Brumotti arriva all’Albuccione: il blitz nella piazza dello spaccio

Guidonia. Una nuova visita di Vittorio Brumotti e la troupe di Striscia la Notizia nel comune di Guidonia Montecelio. Ma non c’erano solamente loro. Le loro spalle erano ben coperte da i militari della tenenza di Guidonia che hanno anche identificato e denunciato un uomo trovato con alcuni dosi di cocaina indosso. Dunque, da una parte i media e dall’altra i carabinieri: entrambi impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Brumotti e i carabinieri all’Albuccione per il blitz

Il fatto è andato in scena nel pomeriggio della giornata di ieri, martedì 4 aprile, l’inviato di “Striscia la Notizia” si è presentato all’Albuccione, una borgata della zona, particolarmente nota per la presenza del più grande campo rom della provincia di Roma e per una piazza di spaccio di droga h24. Ovviamente, lui, Brumotti, volto noto della televisione, con appresso le telecamere non è passato di certo inosservato all’interno della zona a Guidonia. Una presenza, del resto, che non è passata inosservata neppure ai Carabinieri. E per fortuna, aggiungiamo, dal momento che dopo lo hanno in qualche modo scortato al fine, per evitare possibili guai del caso.

Arrestato un uomo beccato con la coca

Anche perché l’inviato di Striscia la Notizia è avvezzo a tali avvenimenti, come accaduto già in passato nei quartieri più sensibili di Roma, come Tor Bella Monaca, San Basilio e Quarticciolo. Così, anche questa volta, l’invito di Striscia la Notizia, con il suo fedele e coraggioso cameraman, si è presentato in piazzale Aldo Moro, piazza di spaccio del comune della Città dell’Aria. Un uomo del posto, poi, è stato anche beccato con della cocaina addosso, e quindi denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti dai carabinieri.