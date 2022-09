Instagram, supervisione dei genitori anche in Italia: come funziona

È stata attivata la funzione “Supervisione genitori” su Instagram. Lo aveva annunciato già a giugno scorso Meta e ora è realtà. Uno strumento che permette ai genitori di supervisionare le attività dei propri figli ancora adolescenti sul social.

Cos’è e come funziona?

Si tratta di uno strumento che consente ai genitori di verificare quanto tempo i propri figli trascorrono su Instagram, potendo anche impostare limiti di tempo quotidiani oltre a poter vedere quali profili seguono e da chi sono seguiti e possono finanche ricevere notifiche quando i figli segnalano un account o un post.

All’inizio dell’anno la funzione “Prenditi una pausa”

A gennaio era stata lanciata la funzione ‘Prenditi una pausa’, un invito a non trascorrere troppo tempo su Instagram. Adesso anche ai ragazzi sarà inviato questo invito.

Sarà inoltre possibile per genitori e figli visitare il Centro per le famiglie, un ulteriore strumento che Meta mette a disposizione delle famiglie per permettere, attraverso l’azione di esperti, agli adolescenti di vivere in modo sano e sicuro il mondo digitale.