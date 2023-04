Ladre in azione a Fontana di Trevi, forzano la porta di un condominio: bloccate dai Carabinieri

Raffica di furti nella Capitale in questi giorni di feste. Da San Lorenzo a Fontana di Trevi, molti quartieri sono stati il campo d’azione dei ladri. Nel corso dei quotidiani controlli del territorio, infatti, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato 8 persone gravemente indiziate del reato di furto aggravato.

Roma, un centurione si spoglia e nuota nella Fontana di Trevi per la gloria sui social

Forzano la porta ed entrano in un condominio di Fontana Di Trevi

I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno notato due giovani donne mentre entravano all’interno di un condominio nei pressi di Fontana di Trevi ed hanno deciso di pedinarle. Entrati all’interno dello stabile i militari hanno bloccato le due donne, una 21enne e una 14enne, entrambe di origini serbe, subito dopo aver tentato di forzare la porta d’ingresso di un appartamento del secondo piano, servendosi di una “lastra” ricavata da una bottiglia in plastica.

Le due donne sono state perquisite e su di loro i Carabinieri hanno rinvenuto due cacciaviti, una chiave inglese e due mazzi di chiavi. Al termine dell’udienza in cui l’arresto è stato convalidato, la 21enne è stata accompagnata in carcere in attesa del processo. La minore, invece, dopo la convalida, è stata riaffidata ai genitori.

Tenta di rubare uno scooter ma viene scoperto: scatta l’inseguimento

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in via dei Laterani. hanno arrestato un 44enne romano, già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma con obbligo di dimora nel comune di Roma, mentre armeggiava sul blocchetto di accensione di uno scooter.

L’uomo alla vista dei militari ha tentato una fuga ma è stato subito raggiunto e trovato in possesso di un grimaldello, una lama tipo spadino e una torcia frontale.

Termini, rubano il portafoglio a un turista: arrestate

Altre due donne di origini serbe sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione Roma Macao. Le due, una 26enne e una 30enne, sono state sorprese ad asportare con destrezza il portafoglio di un turista portoghese. Le donne sono state bloccate alla fermata metropolitana “Termini” e arrestate.

Si intrufola in un’auto e ruba un computer

Altro arresto in via Cola di Rienzo, dove è stato fermato un cittadino del Perù di 43 anni visto uscire da un’auto parcheggiata con in mano una borsa e un computer portatile. L’uomo si era intrufolato di nascosto nella macchina per rubare gli oggetti del proprietario.

Roma, sfida il freddo..e la legge: si tuffa nella Fontana di Trevi e nuota davanti al suo pubblico (VIDEO)

Furto sul bus: rubano documenti e carte di credito a un’americana

In piazza dell’Ara Coeli, nei pressi della fermata dell’autobus 87, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese hanno arrestato due cittadini romeni di 44 e 47 anni, trovati in possesso di un portafoglio con all’interno denaro contante, carte di credito e documenti personali di proprietà di una turista statunitense che era appena salita su un bus.

Dai successivi accertamenti dei militari, il 47enne arrestato è risultato beneficiare del reddito di cittadinanza, quindi è scattata la segnalazione all’INPS per l’eventuale revoca.

Tutte le vittime hanno presentato regolare denuncia-querela. Nel corso delle udienze, presso le aule di Piazzale Clodio, il Tribunale di Roma ha convalidato tutti gli arresti.