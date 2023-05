Lavori a Roma nell’estate 2023: ecco dove ci saranno i cantieri, orari e come cambia la viabilità

Lavori a Roma. Si prospetta un’estate di fuoco quella che sta per arrivare a breve nella Città Eterna. Un’estate fatta principalmente di caldo e cantieri. Non solo manutenzione ordinaria, prevista e programmata, ma anche grandi opere di restyling di alcuni tunnel e sottopassi, così come l’inizio delle prime attesissime opere giubilari.

Ponte di Ferro a Roma chiude per lavori: ecco quando e quanto dureranno

Lavori a Roma nell’estate 2023: dove?

Nella maggior parte dei casi, a dire il vero, si tratta di opere attese da diversi anni. E per il momento, c’è un solo timore che si è depositato nell’animo dei cittadini della Capitale: che i tanti cantieri aperti in estate potranno mandare in tilt completamente la viabilità capitolina, già di per sé non proprio idilliaca quando non ci sono grossi problemi o strade chiuse in generale. Un timore, certo, non senza ragione: il cronoprogramma è abbastanza fitto. Già nei prossimi giorni si inizierà con il rifacimento dell’asfalto in via Togliatti – precisamente tra via Tiburtina e lo svincolo dell’A24 – così come in via Newton – qui invece tra piazza Morelli e il cavalcavia Magliana. In questo caso, i lavori si svolgeranno a partire dalle ore 21 e fino alle 6 del mattino. Per questi interventi, il Comune ha depositato 3,9 milioni di euro. A fare da ostacolo, per il momento, solamente le condizioni meteo.

Roma, il Muro Torto si prepara ai lavori di giugno: strade chiuse e blocchi. Obiettivi decoro e sicurezza

Maxi intervento per il Giubileo: 200 milioni di finanziamento

E poi c’è il maxi intervento di manutenzione straordinaria della viabilità principale, il quale è stato finanziato con ben 200 milioni in prospettiva Giubileo. C’è una data: si parte il 22 maggio prossimo, da Via di Portonaccio, per proseguire poi con Tangenziale est, via della Storta e via della Camilluccia. Ovviamente, anche in questo caso i lavori avverranno principalmente di notte. Ma ovviamente, non è tutto qui. Entro la fine del mese di maggio è previsto anche l’inizio del estyling del tunnel ”Ignazio Guidi”, tra Muro Torto e il quadrante di Termini, come vi abbiamo segnalato qualche giorno fa. Come ha spiegato recentemente l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini: ”In vista del Giubileo stiamo procedendo anche con altre gallerie che da tempo richiedono un intervento”. Pare che le prossime saranno la ”Giovanni XXIII” e la ”Nuova Circonvallazione Interna”, che si trova sotto la stazione Tiburtina. In questo caso, però, le tempistiche sono ancora tutte da definire.

Il programma di giugno e luglio

Infine, da sottolineare anche gli altri cantieri che avranno inizio nel mese di giugno. Infatti, oltre alla manutenzione di via Capannelle, via di Grotta Perfetta e via Vigna Murata, sono previsti anche cantieri per migliorare la viabilità di collegamento tra l’A1 e Tor Vergata, e per ottimizzare l’illuminazione degli svincoli del Grande Raccordo Anulare. A luglio, invece, sarà la volta della riqualificazione di piazza dei Cinquecento e alla realizzazione del sottopasso di piazza Pia. Da metà luglio, infine, si passerà alla manutenzione di via Cristoforo Colombo e tutte le pavimentazioni storiche della città, nei diversi quadranti. Parliamo della bellezza di ben 110mila metri quadrati di strade interessate, tra cui via Cola di Rienzo e l’Aventino. In base a tale programma, in autunno potremmo avere una Capitale completamente cambiata.