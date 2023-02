Lavori sulla Roma-Fiumicino: ecco quando, dove e a che ora

I lavori sul territorio non si fermano mai sulle strade, per garantire sicurezza e strade in ottime condizioni a tutti gli utenti del traffico in transito. Ma c’è uno scotto da pagare: le strade chiuse, i cambiamenti di viabilità, il traffico e le deviazioni improvvise. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi giorni sulla Roma-Fiumicino, continuate a leggere l’articolo.

Lavori sulla Roma-Fiumicino: chiusure, orari e info per la mobilità

Sono previsti per la fine di questo weekend, domenica 19 febbraio i lavori di asfaltatura sulla A91 Roma-Fiumicino, che hanno l’obiettivo di rifare e sistemare la pavimentazione deteriorata negli ultimi tempi, come segnalato anche da diversi cittadini in transito alle autorità. I lavori dureranno almeno sette giorni, con cantieri aperti sino al 25 febbraio 2023, nella fascia oraria notturna, per evitare al minimo l’impatto sul traffico e la viabilità generale. Le modifiche interesseranno quasi interamente il tratto, con chiusure su entrambe le carreggiate per consentire gli interventi. Ecco il dettaglio di seguito.

Le chiusure nel dettaglio

Come anticipato, ci aspettano ben 7 giorni di lavori sulla A91 Roma-Aeroporto di Fiumicino con modifiche alla viabilità e chiusure in entrambe le direzioni di marcia. Scendendo nel dettaglio, in direzione Roma si verificherà un restringimento della carreggiata destra, con conseguente chiusura al traffico, a partire dal km 6,700 al km 1,400. Nella stessa tratta, invece, ci saranno operai al lavoro sia sulla carreggiata di emergenza che in quella di marcia, soprattutto per rifacimento asfalto e segnaletica orizzontale.

Orari e giorni: cosa cambia per la viabilità

Per le chiusure alla circolazione, queste riguarderanno tutti i veicoli e interesseranno anche la tratta dal km 0,300 al km 5,500 in direzione Fiumicino, dove ci sarà certamente un estringimento della carreggiata destra e chiusura al traffico, anche in questo caso oggetto degli interventi saranno l’asfalto e il rifacimento completo della segnaletica orizzontale deteriorata. Le chiusure, come anticipato, avverranno prevalentemente in orario notturno, al fine di non influenzare troppo la viabilità e il traffico giornaliero, a partire dalle ore 21,00 e fino alle ore 6,00 del giorno successivo. Inoltre, c’è da considerare che a seconda dell’avanzamento dei lavori, potranno verificarsi anche la chiusura della rampe di svincolo in tratti saltuari e alternativamente.

Percorsi alternativi per gli automobilisti

Se siete in transito durante le chiusure previste, meglio non farsi cogliere impreparati e tenere a mente queste informazioni: il percorso alternativo sarà quello di procedere agli svincoli immediatamente successivi, seguendo le indicazioni posizionate e la segnaletica provvisoria. Le manovra di ingresso ed uscita dalle rampe che sono interessate dalle chiusure e dalle lavorazioni, saranno comunque garantite.