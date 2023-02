Telelaser Lazio, tornano i controlli: ecco le postazioni dal 13 al 19 febbraio, il calendario completo

Cambiano i giorni, una nuova settimana ha preso il via, ma una certezza c’è: anche in questi giorni, infatti, sulle strade del Lazio ci saranno i controlli contro l’alta velocità. La Polizia di Stato, come sempre e come ogni lunedì, ha reso note le tratte della postazioni mobili di controllo della velocità. Si tratta, lo ricordiamo, di un modo per contrastare i comportamenti scorretti alla guida, che potrebbero essere (e spesso lo sono) causa ogni anno di numerosi incidenti. Alcuni, purtroppo, anche mortali. Ecco, dunque, il calendario completo: con le date e le postazioni per la settimana che va dal 13 a domenica 19 febbraio.

Telelaser Lazio da lunedì 13 a domenica 19 febbraio 2023

Anche questa settimana, come già detto, è stato diramato l’elenco dei controlli con il Telelaser sulle strade del Lazio. Ecco il calendario completo, con date e tratte interessate:

lunedì 13/02/2023 Strada Statale SS / 1 Aurelia VT

giovedì 16/02/2023 Strada Statale SS / 2 Cassia VT

sabato 18/02/2023 Autostrada A / 24 RM

domenica 19/02/2023 Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM.

Per questa settimana nessun controllo sulla Pontina, una delle arterie principali del Lazio e spesso teatro di incidenti, anche brutti.

Troppi incidenti sulle strade del Lazio

Il nuovo anno ha preso il via relativamente da poco, ma sulle strade del Lazio si sono registrati già tanti, troppi, incidenti. Alcuni mortali. Impossibile non far riferimento alla strage di Fonte Nuova, alle porte di Roma: lì a fine gennaio 5 ragazzi, tutti tra i 17 e i 21 anni, hanno perso la vita. Si trovavano a bordo di un’auto, una Fiat 500, quando chi guidava ha perso il controllo e si è schiantato prima contro un palo della luce, poi contro un albero. Troppi anche i pedoni falciati e uccisi con un modus operandi che si ripete. L’ultima vittima, sulle strade di Roma, è Gaia Burba, 48 anni: la donna è stata investita sul Lungotevere Flaminio, all’altezza di piazza Gentile da Fabriano. È qui che un’auto, per cause da accertare, l’ha travolta. Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche: la corsa in ospedale, la lotta tra la vita e la morte, poi dopo ore di agonia il suo cuore che ha smesso di battere. Un altro nome, un altro investimento. E un’altra tragedia.