“Ma quale vaccino… papà aveva la leucemia”, Emma Marrone mette a tacere le chiacchiere

La nota cantante Emma Marrone sta vivendo uno dei periodi più brutti della sua vita. Qualche giorno fa, il 5 settembre precisamente, ha perso il suo papà. Il padre è morto a causa di una lunga malattia.

Emma chiarisce le cause della morte del papà

Ora a chiarire le reali motivazioni che hanno provocato la morte dell’uomo è la figlia, Emma Marrone che dopo aver ringraziato amici e fan per i calore che ha ricevuto in questo momento così difficile manifesta un profondo disappunto per alcune illazioni che avrebbero avuto un notevole eco sui social.

“Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre con illazioni ignoranti in merito alla questione vaccini. Penso che con voi ci abbia già pensato la vita”.

La lunga malattia che niente a che fare con i vaccini

Per mettere fine alle voci che hanno fatto intendere che Rosario Marrone sia morto a causa del vaccino, Emma precisa sui social: “Stava combattendo da tempo contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare i medici che ci hanno seguiti e curati in un momento così difficile. Chi mi sta chiedendo cosa si possa fare in questi giorni, dico di andare a donare il midollo. Più siamo più vite possiamo salvare”.

Tanti gli amici e i colleghi che hanno manifestato affetto e vicinanza alla cantante evidenziando quanto Rosario Marrone sia stato importante per la carriera della figlia. È stato lui a trasmettere ad Emma l’amore per la musica essendo stato lui stesso parte di un gruppo.