Mamma Rai si rifà il look: la sede di Viale Mazzini verrà riqualificata e cambierà volto

Roma. Mamma Rai ha deciso di rifarsi il look, e così cambia volto: da questa mattina parte il progetto di ristrutturazione della storica sede Rai di viale Mazzini: il rendering sarà presentato in grande stile proprio nei palazzo di Prati e prevede nuovi spazi, più comfort per le persone. Oltre a ciò, anche nuove tecnologie all’avanguardia e una progettazione basata sui principi di biofilia e sostenibilità, i quali renderanno l’edificio fortemente innovativo.

Il nuovo look di mamma Rai

Tutta l’opera di riqualificazione interessa una superficie totale di almeno 30 mila mq con un progetto pensato per aumentare il benessere delle persone e dell’ambiente circostante, per mezzo di spazi moderni e flessibili, in linea con le nuove esigenze di lavoro e il life style ”verde” di ultima generazione. Un’opera di rigenerazione logistica e professionale che avverrà attraverso un ripensamento totale di strutture e spazi.

Leggi anche: Palinsesti Rai 2022-2023, cosa vedremo in tv da settembre: fiction, film e programmi

Riqualificazione ed efficientamento della struttura

“Il progetto prevede una riqualificazione di tutte le facciate,” dichiara l’architetto Antonio Citterio, Chairman di Acpv Architects, “così da garantire efficientamento energetico e sostenibilità, mantenendo al contempo il linguaggio compositivo originale, nel rispetto e valorizzazione delle preesistenze architettoniche degli anni ’60. Reinterpreteremo inoltre la copertura dell’edificio, integrando al suo interno tutte le nuove esigenze tecnologiche ed impiantistiche”.

L’appalto per i lavori

Sarebbe la DBA Group, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ad essersi aggiudicata l’appalto per i lavoro di riqualificazione.

La società in questione ha comunicato che, in raggruppamento temporaneo con lo studio di architettura e interior design ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, di essersi aggiudicata la gara, sottoscrivendo il contratto per la riqualificazione della sede RAI di Viale Mazzini 14 a Roma.