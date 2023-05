Martin Scorsese a Roma, sarà alla Casa del Cinema: ecco quando

Roma. Il grande ed inimitabile Martin Scorsese sarà nuovamente nella Capitale per poter incontrare il suo amatissimo pubblico di sempre, e non solo, perché lancerà anche la sua personalissima rassegna. Un appuntamento certamente da non perdere per tutti gli appassionati di cinema ed arte, previsto per la giornata di martedì 30 maggio 2023, quando Scorsese sarà spite della Casa del Cinema di Roma.

Martin Scorsese a Roma: ecco dove e quando

Il maestro, insomma, sarà a stretto contatto con il suo amatissimo pubblico. L’incontro è previsto per le ore 21.00 nel Teatro Ettore Scola, la grande arena all’aperto immersa nel parco di Villa Borghese. Ricordiamo, anzitutto, che l’evento sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili, e poi che il tutto avverrà anche in occasione della tanto agognata proiezione di Mean Streets, uno dei capolavori firmati dal cineasta. Sarà una serata a dir poco imperdibile, nel corso della quale il regista presenterà agli spettatori la rassegna“Carta bianca”, che si svolgerà alla Casa del Cinema fino al prossimo 4 giugno, come ci informano i canali ufficiali che si occuperanno dell’evento imminente e previsto per la settimana prossima. Il programma è curato dal maestro in persona, e vedrà ospiti ben 5 coppie di film:

Who’s That Knocking At My Door di Martin Scorsese e Shadows di John Cassavetes (29 maggio);

Mean Streets di Martin Scorsese e Prima della Rivoluzione di Bernardo Bertolucci (30 maggio);

The Color of Money di Martin Scorsese e Il sorpasso di Dino Risi (31 maggio);

Goodfellas di Martin Scorsese e Ocean’s Eleven di Lewis Milestone (1° giugno);

Cape Fear di Martin Scorsese e The Night of the Hunter di Charles Laughton (2 giugno).

Il programma e l’incontro con Martin Scorsese

Successivamente, invece, le giornate del 3 e del 4 giugno ospiteranno sei repliche dei film in programma. Per quanto riguarda la seconda parte di questa fantastica rassegna sui generis, verrà messa in atto dopo l’estate, per il mese di settembre prossimo. Per quanto riguarda nello specifico la giornata che vi abbiamo segnalato, ovvero quella del 30 maggi0 2023, questa sarà completamente dedicata a Martin Scorsese. Il tutto prenderà avvio dalle ore 11.00, nelle due sale principali della Casa del Cinema (Cinecittà e Fellini) che ospiteranno la proiezione dell’incontro riservato, organizzato in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, tenutosi il giorno precedente tra il regista e gli studenti del CSC – Scuola Nazionale di Cinema. Tutti gli accessi lle sale della Casa del Cinema saranno gratuiti, previo ritiro del coupon 30 minuti prima dell’apertura e delle proiezioni.