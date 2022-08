Matteo Bassetti: ‘Sono disponibile a fare il Ministro della Salute, ne sarei lusingato’

Matteo Bassetti futuro ministro della Salute? Bella domanda, soprattutto calzante, dato anche il suo continuo impegno – anche mediatico – durante la campagna anti-Covid. Personaggio chiacchierato ha saputo farsi strada nel panorama italiano e suscitare sia critiche che approvazioni. Insomma, tutti lo conoscono e lui di certo non si tirerebbe indietro.

Bassetti: ”Sono disponibile per lavorare al Ministero

“Se qualcuno me lo chiedesse, sarei ovviamente onorato, lusingato e a disposizione per dare una mano come tecnico. Poi, in che ruolo, evidentemente non spetta a me dirlo”. Così ha dichiarato all’agenzia Adnkronos Salute il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Le sue dichiarazioni in merito

“Io la mia disponibilità la do – ribadisce – ovviamente come tecnico – sottolinea – all’interno del ministero della Salute che è una macchina che credo di conoscere. Dopo di che, tutto il resto sono ‘rumors’ che in qualche modo credo facciano parte del ”momento” – riferendosi alla campagna elettorale che continua ad impazzare su qualsiasi piattaforma mediatica.

Il curriculum c’è

“Amo il mio lavoro – sottolinea Bassetti – e penso di conoscere abbastanza la materia della sanità, essendomi laureato più di 25 anni fa, lavorando nel Servizio sanitario nazionale da oltre 20 anni, essendo direttore di una Struttura operativa complessa di un ospedale dal 2011 e facendo il professore universitario.”

Insomma, tutti i torti non li ha: il suo curriculum è ricco e variegato, l’esperienza c’è e, come dicevamo, l’impegno dimostrato negli ultimi due anni per la campagna vaccinale è abbastanza eloquente. Chissà cosa ne pensano gli italiani…