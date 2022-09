Morta Irene Papas: l’attrice greca aveva 96 anni

Una grande perdita per il mondo del cinema e della cultura, una scomparsa che ha segnato anche un punto nella storia: è morta la grande attrice greca Irene Papas. Se ne è andata all’età di 96 anni a Chiliomodi, vicino Corinto, dove era nata il 3 settembre 1926 con il vero nome di Irene Lelekou.

Irene Papas lottava contro l’ Alzheimer

Già nel 2018 era stato annunciato che la Papas stava lottando duramente contro il morbo di Alzheimer. Erano già 5 anni che ne soffriva. Da allora ha preferito vivere lontano dagli occhi del pubblico, con grande riservo sulla sua vita e le sue condizioni di salute.

La nascita e l’esordio cinematografico

Una carriera lunga, ricca e fortunata quella della Papas, con interpretazioni fantastiche e tanto charme recitativo, che ha fatto scuola anche negli anni successivi. La grande attrice fece il suo esordio nel cinema internazionale con film di grande successo come “I cannoni di Navarone” e “Zorba il greco”. Nel 1968 fu scelta dal regista Franco Rossi per il ruolo di Penelope nel famosissimo sceneggiato tv della Rai “Odissea”.

I maggiori successi internazionali

In Europa, in generale, fu protagonista in pellicole importanti, tra le più importanti e di maggior successo: A ciascuno il suo (1967) di Elio Petri, Z – L’orgia del potere (1969) di Costa-Gavras, Le troiane (1970) di Michael Cacoyannis, La quinta offensiva (1973) di Stipe Delic. Tra gli altri suoi film, ci piace ricordare: Ifigenia (1977) di Michael Cacoyannis, Il leone del deserto (1981) di Mustafa Akkad, Assisi Underground (1985) di Alexander Ramati, Cronaca di una morte annunciata (1986) di Francesco Rosi, Sweet Country (1987) di Michael Cacoyannis.

Vita privata e matrimonio

Irene Papas era nata, ad ogni modo, in mezzo alla cultura, in una famiglia di insegnanti, da cui imparò l’amore per i classici greci soprattutto. L’attrice, poi, nel 1947 si legò in matrimonio con il regista e attore Alkis Papas (1922-2018), dal quale divorziò nel 1951, ma ne ha mantenuto sempre il cognome per la sua carriera.

Il triste annuncio della morte

L’annuncio della scomparsa della leggendaria attrice greca è stato dato dal ministero della Cultura ellenico, ricordando come Irene Papas nel corso di una carriera di oltre mezzo secolo abbia preso parte a più di 70 film.