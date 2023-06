Notte romantica dei borghi più belli d’Italia sabato 24 giugno 2023: ecco dove

Cosa c’è di più bello che trascorrere una serata romantica con la persona amata in uno dei borghi più belli d’Italia? Questa è l’occasione che vi offre la Notte Romantica, un evento nazionale organizzato dall’Associazione Borghi più belli d’Italia, che si svolgerà sabato 24 giugno 2023, il sabato successivo al solstizio d’estate. Un’occasione per scoprire o riscoprire questi luoghi incantevoli, ricchi di storia, arte, cultura e tradizioni, e per festeggiare l’arrivo dell’estate in un’atmosfera magica e suggestiva.

Notte romantica 2023: musica, teatro, danze e spettacoli in oltre 170 Comuni

La Notte Romantica prevede musica, teatro, danze e spettacoli in oltre 170 comuni che aderiscono all’iniziativa, da nord a sud della penisola. La novità di quest’anno sarà il tema “Flash Mob – Musica Unplugged”, che legherà idealmente tutti i borghi. I Borghi aderenti inviteranno tutti quelli che suonano uno strumento, sia a livello amatoriale che professionale, a partecipare alla serata, esibendosi in un vicolo, una piazzetta, un angolo del borgo, suonando il proprio strumento rigorosamente unplugged. Quindi via libera a violinisti, chitarristi, percussionisti ecc. che potranno esibirsi negli angoli più suggestivi del borgo, in un grande concerto diffuso le cui note renderanno i borghi ancor più romantici. Il Flash Mob Musica Unplugged vuol far sì che la Notte Romantica abbracci anche il tema della sostenibilità ambientale, limitando così l’uso dell’energia elettrica.

Cene a lume di candela con il dessert “Pensiero d’amore”

La Notte Romantica sarà anche l’occasione per gustare i menù studiati per l’occasione dai ristoranti dei borghi che aderiranno all’evento. Come ogni anno il dessert “Pensiero d’amore”, appositamente creato per la manifestazione da uno chef famoso, sarà servito durante le cene a lume di candela. Quest’anno il Pensiero d’Amore porta la firma prestigiosa di Iginio Massari, il più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo e noto personaggio televisivo.

Dove andare

Sono tanti i borghi che partecipano alla Notte Romantica, da nord a sud della penisola. Per consultare la lista completa dei borghi aderenti e i programmi dettagliati delle iniziative previste potete visitare il sito ufficiale dell’Associazione Borghi più belli d’Italia. Tra i borghi che hanno già comunicato il programma ci sono Bard in Valle d’Aosta, Candelo in Piemonte, Cervo in Liguria, Lovere in Lombardia, Egna in Trentino Alto Adige, Arquà Petrarca in Veneto, Cervignano del Friuli in Friuli Venezia Giulia, Brisighella in Emilia Romagna, Isola del Giglio in Toscana, Corinaldo nelle Marche, Allerona in Umbria, Castel Gandolfo nel Lazio e Irsina in Basilicata.

Una serata indimenticabile per gli innamorati

La Notte Romantica è un evento per gli appassionati e gli innamorati, che potranno ammirare la bellezza dei borghi italiani in ogni forma: non solo l’inestimabile patrimonio storico, artistico e culturale ma anche angoli suggestivi, paesaggi incontaminati, filosofia del buon vivere e prelibatezze enogastronomiche. Una serata indimenticabile, a lume di candela, in un’atmosfera raccolta che caratterizzerà le vie del centro storico. Non perdete l’occasione di vivere la Notte Romantica in uno dei borghi più belli d’Italia!