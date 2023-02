Ostia, giornata per la prevenzione del diabete: l’evento domani sabato 4 febbraio

Una giornata di prevenzione contro il diabete. L’evento si terrà domani, sabato 4 febbraio 2023, al Lido di Ostia. Nel corso dell’appuntamento sarà effettuata la rilevazione della glicemia e il dosaggio capillare con stick. L’appuntamento è in programma a partire dalle 12:00 e durerà per 4 ore, fino alle 16:00.

Giornata per la prevenzione del diabete a Ostia allo stadio Anco Marzio

A promuovere l’iniziativa, che si svolgerà in Via Giovanni Amenduni al civico 15, all’interno dello stadio Anco Marzio dell’Ostiamare e alla quale prenderà parte anche il candidato Consigliere alla Regione Lazio Enrico Cavallari, è il Gruppo Biologi tra la gente. L’evento si svolgerà dalle ore 12.00 alle 16.00. “La glicemia è la quantità di glucosio presente nel sangue – si legge nella locandina dell’iniziativa – Quando i livelli di quest’ultima risultano elevati, si corre il rischio di sviluppare il diabete, una malattia cronica multifattoriale in

continua crescita in Italia, dovuta ad un deficit della quantità o dell’efficacia biologica dell’insulina, l’ormone che controlla la glicemia nel sangue”.

