Roma, annullati i fuochi d’artificio a Castel Sant’Angelo senza preavviso

Non sono giorni facili per i romani. Tra l’emergenza rifiuti, incendi e siccità, la Capitale è tra le prime pagine dei giornali e l’aria che si respira si fa giorno dopo giorno sempre più pesante. Ieri, 29 Giugno 2022, festa dei santi Pietro e Paolo, è stata sicuramente una giornata un po’ diversa dal solito. Come tutti gli anni, la folla di cittadini e turisti si era riunita per vedere la Girandola di Castel Sant’Angelo. Uno spettacolo dedicato ai patroni che però non c’è stato.

Leggi anche: Roma, animalisti dicono no ai fuochi d’artificio: “Siamo in piena crisi, fermate tutto”

Annullata la Girandola di Castel Sant’Angelo

Un momento sicuramente importante, bello e magico che però non è stato possibile rivivere. Almeno quest’anno. Non si è visto nessun fuoco d’artificio. Ad illuminare il cielo solo i lampioni e le attività rimaste aperte. Sicuramente una delusione per molti che sono tornati a casa un po’ con l’amaro in bocca.

Ma probabilmente i motivi della sospensione dell’attività sono stati dati solo ed esclusivamente dalla situazione nella quale Roma è costretta a vivere. Il rischio di incendi è davvero alto e non si potrebbe fare altrimenti se non prevenire e prestare attenzione anche nelle piccole cose.