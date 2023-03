Roma, il circolo PD non paga il condominio da anni: la rabbia delle famiglie

Roma. Una questione a dir poco imbarazzante: il Partito Democratico non paga l’affitto da mesi. E mesi. E di conseguenza, ecco che tocca agli altri inquilini prendersi carico delle spese di manutenzione dell’intero condominio, ovviamente tra rabbia, frustrazione e malumori continui. A sottolineare l’imbarazzo per il partito della Schlein è stato Filippo Roma, noto giornalista delle Iene.

Insomma, niente di troppo nobile per il circolo del PD che, non pagando, accolla tutto sulle spalle degli altri inquilini del palazzo. Il servizio di Filippo Roma si riferisce al circolo PD presente nel quartiere di Torpignattara, in un palazzo di quartiere. Proprio una signora intervistata, Eleonora, davanti alle telecamere del noto programma Mediaset, ha detto: ”Il problema di questo circolo è che non pagano le rate condominiali, per cui ci mettono nella condizione di dover sostenere noi queste spese”. Un debito che, stando a quanto sostenuto dagli altri abitanti della zona, non sarebbe poca roba.

E così, anche la pazienza ha un limite. Un gruppo di famiglie di Torpignattara, infatti, si è rivolta contro la sede locale del Pd, che a quanto pare non paga le sue rate condominiali, né quelle ordinarie né quelle straordinarie. E non pagando, per il principio di solidarietà tra condomini, tutti gli altri sono costretti a pagare, accollandosi il tutto, per pulire la palazzina o per le opere di manutenzione che di consueto vengono effettuate. E poi, arriva anche la ciliegina sulla torta, che rappresenta, forse, il momento più surreale di tutta la vicenda e la dinamica, ovvero la giustificazione che gli esponenti del circolo hanno apportato dopo lo ”scomodo” quesito: “Non paghiamo le quote perché da anni l’amministratore di condominio non ci recapita più i bollettini”. La Iena Filippo Roma, poi, ha anche inseguito i maggiori esponenti del partito per chiedere conto di questo caso. Ricordiamo che il servizio andrà in onda questa sera, su Italia1.