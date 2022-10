Crolla il muro di cinta mentre lo scavalca: corriere rimane infilzato in uno spuntone, è in codice rosso

Incidente sul lavoro in via Trevignano a Manziana. È successo nel pomeriggio di ieri, 3 ottobre 2022, e ad essere rimasto coinvolto in un grave infortunio sul lavoro è stato un corriere che aveva raggiunto un’abitazione per consegnare un pacco. Non si conosce ancora precisamente la dinamica dell’accaduto sulla quale stanno cercando di fare luce le forze dell’ordine.

Cosa è successo

L’uomo, un 39enne romeno, chissà per quale motivo – forse perché nessuno gli ha risposto al citofono, magari solo per fare presto – ha deciso di scavalcare il muro di cinta per lasciare il pacco vicino all’abitazione.

Una scelta quest’ultima che gli è costata cara, visto che il muretto di recinzione è parzialmente crollato e un ferro gli si è conficcato nel torace. I soccorsi sono stati attivati immediatamente, in breve sono accorsi sul posto i Carabinieri della locale stazione, i sanitari del 118 e anche gli ispettori dell’Asl.

Il 39enne è stato trasportato in ospedale, al policlinico Gemelli, in codice rosso a causa di un trauma perforante. Per fortuna l’uomo non è in pericolo di vita, ma sull’accaduto stanno svolgendo indagini gli uomini dell’Arma insieme agli ispettori dell’Asl Roma 4 di Bracciano.