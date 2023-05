Roma e Civitavecchia in festa: a segno Lotto e 10eLotto per oltre 40mila euro

Lazio in festa, ancora una volta, con una doppia vincita nelle ultime estrazioni del Lotto e del 10eLotto. La dea bendata continua a soggiornare nel nostro territorio, forse perché attratta dalle sue belle secolari, e per i suoi abitanti, non c’è nulla di meglio che essere assistiti, qualche volta, proprio dalle brezze delicate della fortuna e del caso. Nelle scorse settimane vi abbiamo spesso raccontato di diverse vincite avvenute a Roma e nel Lazio, ma la fortuna continua a girare, perché altri due fortunati sono entrati nelle grazie della provvidenza.

Roma fortunata, al MillionDay vinto 1 milione di euro

Lotto, Lazio in festa: a Roma vinti 22.750 euro

Anzitutto il Lazio è andato a segno con il Lotto. Nel concorso di sabato 27 maggio, come riporta Agipronews, a Roma tre ambi e un terno sono valsi una vincita da 22.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 469 milioni in questo 2023.

10eLotto: nel Lazio tripletta da oltre 24 mila euro

Lazio protagonista nel 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, da segnalare vincite per oltre 24 mila euro: a Civitavecchia, in provincia di Roma, è stata centrata la più alta, da 10mila euro con un 5, mentre a Roma ci sono state due vincite, una da 8mila euro con un 4 Doppio oro e una da 6.250 euro grazie a un 6 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 21,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,604 miliardi di euro in questo 2023.