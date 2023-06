Roma, Francesco Totti, Gabriele Muccino, Giorgio Pasotti, Rudy Zerbi, Malika Ayane e il trio Medusa al “WEmbrace Games 2023”: domani sfilata di vip allo Stadio dei Marmi

Wembrace Games 2023. Ormai è tutto pronto per quella che sarà l’edizione 2023 dei WEmbrace Games. Per chi non conoscesse l’evento, si tratta di una serata a scopo benefico di giochi scenografici e spettacolari all’insegna dell’integrazione. L’evento è atteso per la prima serata di domani, lunedì 12 giugno 2023, a partire dalle ore 20.00, allo Stadio dei Marmi di Roma. Ecco, di seguito, qualche dettaglio in più sull’evento.

Wembrace Games 2023 a Roma: tutto pronto per le 3 sfide

Una manifestazione, ricordiamolo, che ha riscosso un discreto successo anche negli anni precedenti, e che questa volta avrà come tema principale il motto: “Cambiamo le regole del Gioco!”. Ovviamente, diciamolo subito, la serata è aperta a tutti, ed possibile prenotarsi in modo completamente gratuito. In totale ci saranno ben otto squadre, provenienti da tutta Italia, ma anche dall’estero, con adulti e bambini, con e senza disabilità, che dovranno affrontarsi in tre sfide diverse. Un gioco senza dubbio avvincente, in cui campioni e celebrità del mondo dello spettacolo si metteranno in gioco per supportare il progetto di art4sport. Infatti, ogni squadra sarà capitanata da uno o più personaggi “vip”.

Lo scopo della manifestazione

Come anticipato ad inizio articolo, lo scopo e l’obiettivo della manifestazione è quello di raccogliere fondi in favore di art4sport onlus, ovvero l’Associazione di Bebe Vio Grandis che supporta e promuove lo sport come terapia non solo per il recupero fisico, ma anche per quello psicologico, di adulti, bambini e ragazzi che sono portatori di protesi agli arti. Attraverso i giochi e la raccolta, dunque, si cercherà anche di studiare, realizzare e finanziare le costose protesi e le attrezzature necessarie per la pratica dello sport paralimpico.

Tutti gli ospiti, da Totti a Malika Ayane

Organizzata dall’Associazione art4sport ONLUS, ideata e creata nel 2009 da Beatrice “Bebe” Vio Grandis insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio, la serata di giochi spettacolari ha come obiettivo quello di favorire l’inclusione, abbracciando il concetto di “diversità”. Nel corso della kermesse, che verrà presentata ancora una volta ancora una volta dal Trio Medusa, composto da Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi, interverranno Giovanni Malagò, Presidente del CONI, e Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport, oltre a Teresa Grandis e Ruggero Vio.

Sono attesi, in qualità di ospiti, diversi personaggi dello sport, della musica e dello spettacolo, tra i quali: