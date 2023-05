Roma, imbrattata e vandalizzata con scritte offensive la sede PD di Capanelle

Roma. Le azioni di vandalismo non si fermano mai, neppure sul fronte della divergenza politica, come dimostra l’ultimo evento di cronaca che stiamo per raccontarvi. Non è la prima volta che accade, e nelle ultime ore è successo di nuovo. Dopo quelle di Monteverde e Laurentino, anche la sede del PD di Capannelle ha subito l’azione dei vandali, con scritte offensive comparse davanti all’ingresso dello stabile riservato al partito.

Roma, il circolo PD non paga il condominio da anni: la rabbia delle famiglie

Vandalizzata sede PD Capannelle

La scritta, e l’offesa, che campeggia davanti all’ingresso è tutt’altro che velata: “PD mer**”. Stando alle nostre fonti, pare che la dicitura poco elegante sia apparsa proprio nella giornata di ieri, domenica 14 maggio 2023, piazzata sulla aracinesca del circolo del Partito Democratico, in modo anche abbastanza evidente. Inutile cercare di immaginare lo scoraggiamento e la frustrazione di chi, per primo, andando verso la sede, si è reso conto dell’offesa.

L’attacco e la replica dei consiglieri

Alla scritta, comunque, hanno voluto replicare i consiglieri del Partito democratico in Campidoglio che in una nota fanno sentire la proprio vicinanza ai militanti del circolo preso di mira. Hanno scritto: “Vogliamo esprimere la nostra solidarietà a iscritte e iscritti, ai giovani militanti e alla segretaria del Circolo PD di Capannelle. I soliti ignoti hanno imbrattato la sede con scritte ingiuriose. Attaccano gli ideali democratici e i luoghi di confronto e dialogo sul territorio, ma non ci fanno paura. Andiamo avanti uniti per Roma”. Come hanno scritto anche dalla pagina Facebook del circolo: ”Oggi abbiamo trovato la serranda della sezione PD Capannelle imbrattata con una scritta ingiurosa. Ritornano quindi i loschi individui che sembravano essersi reinfognati. Noi comunque continueremo ad essere presenti sul territorio e lavorare per il bene del quartiere con passione e compassione per questi individui.”