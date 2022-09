Roma, incidente sulla Tangenziale est: galleria chiusa per ore

Un incidente stradale ha costretto alla chiusura della galleria della Nuova circonvallazione interna. Un 54enne alle 7 e 30 di stamattina, ha perso il controllo del suo scooter, un Honda Sh, e, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto.

Le ripercussioni sulla viabilità

Il sinistro ha completamente bloccato la viabilità sulla tangenziale est sia per consentire le operazioni di soccorso, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Umberto I di Roma, sia per liberare la carreggiata. Un disagio non da poco la chiusura della tangenziale est nelle prime ore della mattina, quando i vari automobilisti sono in fila per raggiungere il lavoro.

L’intervento per ripristinare il transito dei veicoli

Ad intervenire sul posto sono stati gli uomini del Gruppo Tiburtino della Polizia locale di Roma Capitale sia per i rilievi del caso sia per rimuovere lo scooter.

Per due ore la strada è rimasta bloccata paralizzando la viabilità. Lunghissime le code che si sono registrate nella zona del quadrante nord est, dalla Salaria, fino alle 9 e 30 quando il tunnel è stato riaperto al traffico.