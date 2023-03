Roma, lavori sul GRA: ecco da quando e qual è il tratto interessato

Roma si mette al lavoro sulle strade. E proprio sul GRA – Grande Raccordo Anulare – a breve inizieranno alcuni importanti lavori d’indagine strutturale, necessari, e che obbligheranno ad una provvisoria modifica sulla viabilità ed il traffico. Modiche che si concentreranno soprattutto in due diversi periodi e in tratti saltuari. Vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetta da quelle parti nei prossimi giorni.

Lavori sul GRA a Roma: quando e come cambia la viabilità

Dunque, partiamo da un dato essenziale: il quando. I lavori sul GRA e le modifiche alla viabilità, inizieranno a partire da oggi, lunedì 27 marzo e dureranno fino al 29 marzo. In questo periodo di tempo sarà ordinato agli autocarri di rispettare il limite di velocità di 90Km/h, con divieto di sorpasso per gli autocarri con massa maggiore di 3,5t. Ma non è tutto, perché si assisterà anche ad un restringimento della carreggiata sinistra, precisamente dal km 38+500 al km 40+500, su entrambe le carreggiate e sulla corsia di sorpasso veloce. Parallelamente, invece, il traffico sarà completamente vietato, sempre negli stessi giorni, su tale tratto del Raccordo, a tutti i gli altri tipi di veicoli, con restringimento di carreggiata e chiusura delle corsie di sorpasso di entrambe le carreggiate, quando i lavori verranno effettuati di notte, precisamente 21 alle 6 del mattino successivo.

La seconda fase dei lavori: dal 29 marzo e fino al 31 marzo

Dopo questo primo periodo, con lavori e chiusure prevalentemente notturne, ma con modifiche sulla viabilità giornaliera, ci sarà anche una seconda fase dei lavori. In particolare, ci saranno anche altri interventi sempre inerenti alle attività di ispezione sul Raccordo, e che comporteranno altre modifiche della viabilità sulla carreggiata destra. I lavori di questa seconda fase interesseranno la fascia temporale che va da mercoledì 29 marzo e fino al 31 marzo. In questo periodo, il limite di velocità sarà drasticamente abbassato a 40Km/h con annesso divieto di sorpasso, per tutte le categorie di autoveicoli, dal km 38+500 al km 39+500, sulla complanare interna. Anche in questa fase, il grosso dei lavori avverrà di notte, dalle 21 alle 6 del mattino del giorno dopo.

Terza fase dei lavori sul GRA e tratto interessato

E, infine, ci sarà anche una terza parte di questa manutenzione del Grande Raccordo Anulare, e che interesserà il tratto stradale che va dal Km 39+200 al km 39+500, sulla complanare esterna, sulla complanare e sulla corsia d’ emergenza. Anche in questo caso, i lavori e le chiusure principali avverranno di notte: dal 29 fino al 31 marzo, dalle 21 alle 6 del mattino successivo.