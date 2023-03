Incendio sul GRA: un’auto prende fuoco, si teme per il conducente

Roma. Nell’ultima ora di oggi, domenica 26 marzo 2023, sulle strade della Capitale, precisamente sul Grande Raccordo Anulare, un’auto ha preso letteralmente fuoco, all’improvviso. Non sono ancora ben note le cause dell’incendio, né purtroppo le condizioni del conducente che vi si trovava all’interno.

Auto a fuoco sul Gra, oggi 26 marzo

La dinamica e le cause che hanno innescato le fiamme nell’ultima ora di oggi, domenica 26 marzo 2023, sono ancora da sviscerare. La paura è stata tanta da parte di chi, qualche minuto fa, si trovava ad attraversa il Grande Raccordo Anulare, precisamente all’altezza dello svincolo Cassia Bis. Un’auto, di piccole dimensioni, è stata avvistata sul bordo della strada, confinata vicino alle barriere di sicurezza in condizioni preoccupanti: le fiamme, come si evince anche dalle foto, hanno completamente assalitola sua carrozzeria, creando un vero e proprio inferno all’interno dell’abitacolo. In particolare, l’incendio sembrerebbe essersi sviluppato a partire dal cofano posteriore, dal momento che è la parte maggiormente danneggiata, per poi propagarsi per tutta la carrozzeria. Le gomme posteriori della vettura sono completamente distrutte.

Fiamme sul Raccordo: cosa è successo?

Inutile sottolineare la paura e l’apprensione di quanti in quel momento passavano da quelle parti, che hanno pensato soprattutto alle condizioni di salute del conducente all’interno, di cui al momento, però, non si hanno notizie. Decine le segnalazioni anche alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, che sono immediatamente intervenuti sul posto, insieme alla autorità per poter mettere la situazione fuori pericolo e scongiurare ulteriori coinvolgimenti. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, dovranno compiersi anche i rilievi, che inevitabilmente terranno occupata per qualche tempo quella porzione di strada. Rilievi necessari per poter stabilire le cause che hanno portato all’incendio e capirne la dinamica. Per il momento, come anticipato, non ci sono informazioni aggiuntive su eventuali persone coinvolte e sulle condizioni del conducente che vi si trovava all’interno.