Roma, lavori sulla Palmiro Togliatti: ecco dove e quando finiranno

Roma. I lavori su strada nella Capitale non si fermano mai. Neppure di notte. Anzi, proprio la notte rappresenta la fascia di tempo ideale per evitare forti ripercussioni sul traffico cittadino, il quale è già provato nelle consuete mattinate senza intoppi. Di recente, i lavori stanno interessando la lingua d’asfalto su Via Palmiro Togliatti. Ecco il dettaglio delle opere in corso su quella strada e gli orari di lavoro.

Lavori a Roma sulla Palmiro Togliatti: il dettaglio

A partire dalla serata di ieri, martedì 28 aprile 2023, e fino al prossimo mese di settembre, dalle ore 21.00 e fino alle 6.00 del mattino, si susseguiranno lavori stradali per il rifacimento del nuovo asfalto su via Palmiro Togliatti, con annessa la pulizia delle caditoie, il taglio del verde, il rifacimento della segnaletica orizzonte, la pulizia del ciglio delle strade e tutto il resto che sarà necessario per ripristinare il tratto. Come anticipato, si tratterà di lavori tendenzialmente notturni, anche se inizieranno in prima serata, per non stravolgere il traffico cittadino e limitare il più possibile l’impatto delle manovre che dovranno essere messe in atto. In totale, i lavori interesseranno 4,5 chilometri del viale che si trovano sul suolo del IV municipio.

Le condizioni della strada

Si tratta, certo, di un investimento di non poco conto – circa 1 milione di euro – da parte di Roma Capitale, e a buon diritto, dal momento che il tratto interessato è ad altissima percorrenza, ogni giorno. Tra l’altro, si tratta di lavori che su quel tratto specifico sono attesi da diversi anni, e che interesseranno entrambi i sensi di marcia, spesso contrassegnati da buche e dislivelli provocati dal tempo. I lavori in questi mesi verranno svolti con l’ausilio dle coordinamento dal Dipartimento dei Lavori pubblici del Csimu.

”Un intervento atteso da anni”

Come ha detto l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini: ”Su viale Togliatti stiamo dando avvio a una riqualificazione profonda della strada, fino a 24 centimetri. Gli abitanti del quadrante aspettavano da anni un intervento duraturo in grado di assicurare una reale stabilità alla strada. I lavori svolti nell’ultimo anno e mezzo sulla viabilità principale hanno proprio l’obiettivo di mettere in completa sicurezza le strade di Roma. Il Campidoglio sta portando avanti un ambizioso piano strade che a fine legislatura restituirà ai romani una città con un volto nuovo”.