Roma: maxi rissa tra ragazzini a Trastevere

Trastevere. È la notte del 23 aprile scorso quando, intorno alle 00:40, un gruppo di tre ragazzi – due minorenni e un maggiorenne- aggredisce ripetutamente fisicamente tre coetanei costringendoli alla fuga. Gli aggressori sono stati prontamente denunciati per il reato di lesioni aggravate in concorso.

Ma ora, le Forze dell’Ordine hanno emesso 3 provvedimenti D.a.c.u.r., il Divieto di Accesso all’interno dei locali pubblici quali pub, bar e ristoranti della zona della movida di Trastevere.

La dinamica della rissa a Trastevere

È la notte del 23 aprile quando una comitiva di ragazzi, in zona Trastevere, aggredisce fisicamente tre ragazzi che passeggiavano tranquillamente in via Pelliccia. I tre ragazzi, nonostante abbiano provato a difendersi, sono stati costretti alla fuga.

Gli aggressori, a quel punto, decidono di inseguire uno dei tre malcapitati che nel frattempo aveva trovato rifugio in un locale chiamato “Dolce Delizia”. Inutile il tentativo di nascondersi: l’aggressore, una volta trovato, lo ha colpito ripetutamente al volto e al corpo con una sedia del locale.

Non limitandosi alla brutale aggressione nei confronti di un suo coetaneo, il delinquente ha infranto la vetrina del locale per poi darsi alla fuga insieme al suo gruppo.

I soggetti coinvolti hanno riportato lesioni refertate con giorni 7 ed 8 di prognosi.

Le indagini

Le indagini condotte subito dopo l’accaduto hanno portato alla cattura degli autori dell’aggressione.

Il Questore di Roma ha emesso, al fine di garantire la sicurezza pubblica, nei confronti dei due minori il Divieto di Accesso all’interno dei locali pubblici quali pub, bar e ristoranti dell’area urbana di Trastevere per la durata di un anno, nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 06:00. Per la massima durata di anni 2, invece, il provvedimento nei confronti del maggiorenne.

