Roma, operazione “Alto Impatto”: 2 denunce e una pioggia di multe

Vanno avanti le operazioni “Alto impatto” nell’area di piazza Vittorio Emanuele II da parte della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e della Polizia locale di Roma Capitale.

Un servizio che fa seguito alle indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e sulla base della pianificazione effettuata in sede di Tavolo Tecnico in Questura.

Leggi anche: Roma, insegue il rapinatore a Termini ma viene aggredito dal complice: “risveglio” da incubo per un passeggero

I controlli in piazza Vittorio Emanuele II e strade limitrofe

I controlli sono stati concentrati su piazza Vittorio Emanuele II e strade che da essa si diramano, all’interno del quartiere Esquilino, con particolare attenzione al parco “Giardini Calipari”.

L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza nella zona per cittadini e turisti che affollano la zona.

Il servizio è stato realizzato per intensificare i controlli sul territorio e per fronteggiare situazioni di degrado urbano, focalizzando l’attenzione su obiettivi precisi, già evidenziati e monitorati nel corso dei continui servizi ordinari e straordinari, posti in atto nel medesimo territorio ormai da mesi.

Al fianco di attività dirette al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, anche quelle rivolte a verificare la presenza di cittadini stranieri inadempienti alla normativa sull’immigrazione, oltre ai controlli amministrativi degli esercizi commerciali e delle strutture ricettive.

Leggi anche: Roma, controlli a tappeto della Polizia al Casilino: raffica di multe e un arresto per spaccio

I risultati dell’operazione

Sono state controllate 255 persone, 123 i veicoli, con contestazione di 17 sanzioni al Codice Della Strada. Una persona è stata denunciata per porto abusivo di arma da taglio, mentre un’altra è stata denunciata per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Sono state 3 le persone segnalate ex art. 75 della legge sugli stupefacenti, 8 persone sono state sanzionate in via amministrativa per violazione del regolamento di polizia urbana.

Sono stati controllati anche 12 esercizi pubblici di cui 5 sanzionati amministrativamente ed effettuati 2 sequestri a carico di ignoti per un totale di 17,7 grammi di marijuana. Infine, 5 cittadini stranieri, privi di documenti sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per accertamenti inerenti alla regolarità sul territorio nazionale.