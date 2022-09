Roma, controlli a tappeto della Polizia al Casilino: raffica di multe e un arresto per spaccio

Servivi ad alto impatto della Polizia in zona Casilino nella giornata di ieri. Agenti in campo per contrastare i reati più diffusi, come lo spaccio di sostanze stupefacente, ma anche per controllare le attività commerciali. Alle attività hanno preso parte anche le unità cinofile. In tutto, al termine delle attività sono state identificate 20 persone, di cui 4 stranieri, 3 con pregiudizi di Polizia e/o precedenti penali, 1 cittadino albanese sprovvisto di documenti d’identità, accompagnato presso gli Uffici per identificazione e per la trattazione all’ Ufficio Immigrazione e 1 veicolo è stato sottoposto a controllo.

Multe della Polizia per 3.000 euro

Ad ogni modo, alla fine delle verifiche agli esercenti sono state elevate multe per circa 3 mila euro a seguito dell’accertata violazione in particolare del regolamento che disciplina il gioco con vincite in denaro.

Via Prenestina

In particolare, durante il servizio, è stata sottoposta ad ispezione amministrativa un’attività di somministrazione in via Prenestina dove è stata elevata una sanzione amministrativa, per accertata accensione degli apparecchi di gioco con vincita in denaro, durante l’orario di sospensione del funzionamento, in violazione dell’Ordinanza Sindacale; inoltre, è stata applicata una sanzione penale per la mancata esposizione, in luogo visibile al pubblico, della Tabella dei Giochi Proibiti.

Leggi anche: Controlli a tappeto in zona Celio e al Casilino della Polizia: in campo anche le unità cinofile antidroga

Via Casilina

Analogo controllo è stato effettuato un controllo ad un’attività di somministrazione in via Casilina, sanzionata amministrativa, anche qui, per accertata accensione degli apparecchi di gioco con vincita in denaro, durante l’orario di sospensione del funzionamento, in violazione dell’Ordinanza Sindacale, oltre che per la mancata esposizione dell’autorizzazione amministrativa, delle tabelle alcolemiche e mancata installazione della strumentazione Alcol-Test e assenza del Manuale di Autocontrollo HACCP. Le sanzioni amministrative, elevate agli esercizi commerciali sottoposti a controllo, ammontano complessivamente a circa 3 mila euro.

Leggi anche: Roma, controlli a tappeto al Casilino con le unità cinofile: 36enne beccato con cocaina e hashish

Arrestato uomo italiano per spaccio a Tor Bella Monaca

Inoltre durante i servizi di controllo è stato arrestato un cittadino italiano poiché sorpreso a cedere della cocaina ad un acquirente al quale è stata elevata una sanzione amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.