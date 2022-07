Roma, controlli a tappeto nel distretto Casilino: oltre 3kg di droga scovati a Torre Maura, gli arresti

Attività di prevenzione contro i reati svolta in queste ore dalla Polizia e in particolare dal Distretto Casilino che ricomprende numerose borgate, da Torre Angela fino a Tor Bella Monaca, passando per Giardinetti. Il servizio ad alto impatto svolto dagli agenti ha permesso, tra gli altri, di arrestare tre persone. Ma ecco i particolari.

I controlli nelle Metro

Nello specifico gli agenti del VI Distretto Casilino hanno controllato, a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano, le fermate Metro C “Grotte Celoni”, “Bolognetta” e “Finocchio” senza riscontrare violazioni.

Le verifiche nei quartieri del distretto Casilino

Sono state espletate anche attività antirapina in località Torre Angela, Borghesiana, Finocchio, Due Leoni, Colle Prenestino, Giardinetti, Torre Maura e Tor Bella Monaca. Inoltre, a seguito di mirata e approfondita attività investigativa, improntata alla repressione dei reati inerenti gli stupefacenti e con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, gli agenti hanno arrestato 3 persone colte nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli arresti

Nello specifico, in via G. B. Scozza, a Tor Bella Monaca, sono stati arrestati una donna di 27 anni e un ragazzo trovati in possesso di 2,98 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché di 220,00 euro in contanti riconducibili all’attività illecita di spaccio.

Leggi anche: Acilia, droga e oltre 8.000 euro in contanti: arrestato giovane pusher alla Stazione

Oltre 3kg di droga a Torre Maura

Un ulteriore arresto è stato eseguito in via delle Canapiglie, a Torre Maura, a carico di un 23enne trovato in possesso, a seguito di perquisizione all’interno dell’abitazione e del garage di pertinenza della stessa, di 3 kg di hashish, 45 grammi di marijuana, 1.75 grammi di cocaina e 2.400,00 euro in contanti.

Leggi anche: Ostia, arrestato lo “Spagnolo”: il suo ‘fumo’ era il più richiesto sul litorale, beccato con oltre 9kg di droga

Il bilancio dei controlli ad alto impatto della Polizia al Casilino

L’esito complessivo delle attività ha condotto a 46 persone identificate di cui 18 stranieri e 10 con precedenti di Polizia, 10 veicoli controllati, 3 persone indagate in stato di arresto, 3 perquisizioni personali e locali con esito positivo, 3 sequestri penali di sostanze stupefacenti, 1 sequestro penale di immobile e 25 attività vigilate in servizio antirapina.