Roma, sbatte contro un palo per sfuggire alla Polizia: pusher ciclista in manette

Lo guardavano mentre andava in giro in bici e si sono insospettiti. Sono stati gli agenti dell’XI Distretto San Paolo a inseguirlo e ad arrestarlo perché indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Stavano svolgendo un’attività di vigilanza in via della Magliana, quando hanno incrociato il 53enne che andava in giro in sella alla sua bicicletta e si sono incuriositi. Gli agenti hanno iniziato a seguirlo e l’uomo ad accelerare nella speranza di far perdere le proprie tracce. Mentre si allontanava velocemente, l’uomo buttava lungo la strada dei contenitori.

La fuga in bici

Ma nel tentativo di evitare di essere fermato dalla volante, il 53enne ha accelerato l’andatura e in un momento di distrazione si è schiantato contro un palo in piazza De Andrè. Nonostante la botta e un vistoso taglio sul viso, l’uomo ha ancora una volta cercato di scappare a piedi, ma è stato bloccato dagli agenti.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per lui con la misura cautelare degli arresti domiciliari.