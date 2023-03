Roma, si baciano in gita e viene aggredito: testate e cazzotti mentre dormiva, i prof non dicono niente

Galeotto fu quel bacio…durante una gita a Praga. Un bacio dato ad una ragazza. Ma questo gesto sarebbe stato tale da indurre uno studente del liceo privato Visconti di via Nazario Sauro (in Prati) a picchiare durante il sonno un suo compagno di classe.

Bacio in gita a Praga: aggredito violentemente nella notte

Una vera e propria incursione nel sonno: pugni e testate a ripetizione, senza che l’altro potesse neppure arrivare a capire cosa stava accadendo in quel momento. Inoltre, come riporta il Messaggero, la mattina seguente, nonostante il ragazzo presentasse i segni chiari di un pestaggio, con tanto di lividi e contusioni, i professori non avrebbero fatto nulla per tentare di sondare l’accaduto. Oltre a ciò, il ragazzo aveva anche il naso rotto, per il quale si è reso poi necessario un intervento chirurgico. L’aggressore, un 18enne, è ora accusato di lesioni personali gravi, mentre il difensore della vittima ha per il momento ottenuto che la scuola venga considerata responsabile civile nel processo, e in caso di condanna dell’ex alunno dovrà risarcire la parte offesa.

Cosa è successo durante la gita

Il fatto era accaduto alla fine del mese di novembre dell’anno 2015, quando gli studenti si erano recati in gita in Repubblica Ceca, nella sua capitale. Durante la giornata, gli studenti avevano visitato le grandi bellezze gotiche della città, mentre la sera avevano il permesso dei professori per uscire, a patto però di non fare troppo tardi, perché poi la mattina c’era la sveglia presto. In una di quelle notti, precisamente la notte tra il 28 e il 29 novembre gli studenti decidono di andare a divertirsi in un locale del posto. La vittima dell’aggressione, all’epoca minorenne, è con loro, e inizia a ballare con una ragazza, una sua compagna di classe, e così, dopo qualche giro di pista, i due si baciano. Al 18enne aggressore, però, questo avvenimento non va giù, e già in discoteca avrebbe iniziato ad aggredire la sua vittima con diversi schiaffi e spinte.

L’aggressione di notte: pugni e testate mentre dormiva

Ma il peggio arriva la notte stessa, quando a mezzanotte gli alunni dell’istituto paritario Visconti tornano nelle proprie camere d’albergo.Intorno alle 2.00 di notte, mentre tutti dormono, ecco che l’aggressore, con una scusa, riesce ad aprire la porta della camere della sua vittima e inizia a colpirlo al volto con testate e pugni, mentre ancora dormiva. Poi, la mattina dopo, lui è terrorizzato, ma i professori, nonostante le evidenti lesioni, non dicono nulla: ”Avevo paura di parlare, ma mi aspettavo che qualcuno dei professori prendesse l’iniziativa, provasse a capire cosa mi fosse successo”, ha raccontato in aula il giovane. La ferita più grave è quella al naso, per cui è stato necessario un intervento chirurgico con prognosi di 42 giorni.