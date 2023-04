Sciopero Atac a Roma martedì 2 maggio 2023: a rischio bus e metro, orari e fasce di garanzia

Sciopero Atac. Nella Capitale e nel resto d’Italia per l’inizio del mese di maggio, dopo la Festa dei Lavoratori, domani 1 maggio 2023, ci sarà subito anche una giornata di scioperi prevista per il giorno successivo, martedì 2 maggio 2023. Si tratta, come vi abbiamo anticipato anche nei giorni scorsi di uno nazionale del trasporto pubblico, che decreterà il fermo dei mezzi per quattro ore in tutta Italia in realtà. Nonostante fosse stato proclamato nei giorni scorsi, sino alle ultime ore non c’è stata chiarezza sulle fasce orarie coinvolte dal fermo dei mezzi pubblici. Ora, però, sul sito ufficiale Atac arrivano le specifiche, eccole nel dettaglio.

Sciopero trasporti 2 maggio 2023 a Roma: a rischio bus e metro, orari e fasce di garanzia

Sciopero Atac a Roma martedì 2 maggior 2023

Si era parlato di un fermo per la durata di quattro ore per il trasporto pubblico, ed ora arriva la conferma anche con una comunicazione ufficiale dall’ufficio stampa Atac. Per la giornata di martedì 2 maggio 2023 il sindacato Faisa Confail ha proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e l’intera rete RomaTPl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Insomma, durante le ore segnalate meglio non fare alcun affidamento sul trasporto pubblico capitolino in tutte le sue declinazioni e magari pensare sin da ora a qualche alternativa per poter sopperire.

Quattro ore di stop per il trasporto pubblico

Come anticipato, dunque, il servizio sull’intera rete non sarà garantito dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Alle ore 12.31 saranno riattivati i servizi eventualmente sospesi. Inoltre, durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Per concludere, anche il servizio delle biglietterie non sarà garantito, mentre i parcheggi di interscambio rimarranno sempre aperti.

Ragioni dello sciopero del trasporto pubblico

Come recita la nota ufficiale diramata da Atac, in sintesi: ”La mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”.