Si distrae prima della partita: derubato l’arbitro di Ostia Matteo Marchetti

L’arbitro Matteo Marchetti, 32enne di Ostia, è stato derubato poche ore prima dell’inizio della partita Genoa-Cagliari. Il furto è avvenuto venerdì scorso nella sala d’attesa dell’hotel Savoia.

Il furto

Si sono rivelati cruciali quei pochi secondi in cui il giovane arbitro Matteo Marchetti sembrerebbe essersi distratto. Infatti, il direttore di gara dopo aver fatto il suo ingresso nell’hotel Savoia, situato nel centro storico della città, si sarebbe concentrato sul check-in da fare lasciando incustoditi il trolley e lo zainetto con tutti gli effetti personali. Il ladro ha colto l’occasione al volo e fingendosi un cliente si è avvicinato a Marchetti per poi sfilargli lo zaino e darsi alla fuga.

Il volto del rapinatore ripreso dalle telecamere

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della squadra mobile che, come prima cosa, hanno visionato i filmati delle telecamere di sicurezza dell’hotel. Fortunatamente, le videocamere hanno ripreso il furto e anche il volto del rapinatore. Pochi istanti dopo, infatti, il malvivente è stato individuato dagli agenti. Lo zainetto è stato ovviamente riconsegnato al proprietario. La vicenda però non ha trovato fine poiché, infatti, gli investigatori stanno lavorando per cercar di capire se l’uomo, di origine straniera, sia lo stesso autore di altri piccoli furti avvenuti con le medesime modalità.