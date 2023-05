Terribile incidente sulla Salaria, scontro tra due auto: un morto

Un tragico incidente stradale si è verificato, nella tarda mattina di oggi, giovedì 25 maggio, nella galleria Sant’Angelo nel territorio di Rieti. Uno scontro tra due veicoli a causa del quale è morta una persona e sulla cui dinamica sono ancora in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto sia per prestare soccorso ai feriti, sia per i rilievi necessari a stabilire cosa è successo, ma anche per regolare la viabilità che è andata completamente in tilt.

Traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso

Il traffico è, infatti, rallentato lungo la statale 4 “Salaria” all’altezza del chilometro 104,500, in entrambe le direzioni. Le auto sono rimaste incolonnate. Disagi provocati dalla necessità di consentire ai mezzi di soccorso, che sono impegnati sul posto per svolgere le attività del caso, di intervenire. Ad accorrere sono state le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Contemporaneamente un altro incidente, sull’Ostiense

Un incidente che si è verificato a pochi minuti di distanza da un altro sinistro nel quale è rimasto coinvolto un centauro. Su via Ostiense, infatti, sempre stamattina, un motociclista e un’auto si sono scontrate all’altezza del Cineland di Ostia. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del X Municipio e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale. Per quanto le condizioni del centauro siano estremamente serie, sembra che non versi in pericolo di vita. Ora spetterà alla Municipale stabilire quale sia stata la dinamica dell’incidente e a chi siano da attribuire le eventuali responsabilità. Anche in questo caso la viabilità sul tratto di strada è andato in tilt e i vigili urbani sono stati chiamati non solo ad effettuare i rilievi, ma anche a gestire la viabilità per far tornare alla normalità, nel più breve tempo possibile, il transito veicolare.