Ultima generazione, camionista perde la pazienza e investe il manifestante: il video choc

Gli attivisti di Ultima Generazione sono ben noti anche nel nostro Paese in virtù delle tante iniziative pro ambiente organizzate nelle città italiane, specie nelle grandi Metropoli. Non tutti però approvano le loro forme di protesta, sì non violente, ma che prevedono comunque inevitabili disagi – nel caso dei famosi blocchi del traffico – o comunque conseguenze se pensiamo all’imbrattamento di opere/monumenti di pregio.

Qualcuno però, oltre a non apprezzare le loro iniziative, reagisce in modo aggressivo sfociando in vere e proprie forme di violenza. E’ il caso questo dell’ultimo video diventato virale in rete dove si vede un camionista investire e trascinare (letteralmente!) uno dei manifestanti.

Camionista investe attivista di Ultima Generazione con il camion in Germania

Siamo in Germania. La protesta degli ambientalisti ha bloccato nei giorni scorsi una strada a larga percorrenza; nelle immagini diffuse sui social dagli stessi ambientalisti, si vede un camionista perdere la pazienza, risalire sul mezzo pesante e trascinare via – seppur a bassa velocità – un ragazzo innestando la marcia. In un altro filmato, diffuso sempre su Twitter, si vedono altre persone prendere di peso gli attivisti e spostarli a bordo strada per cercare di ripristinare la circolazione.

💥 Was werden Menschen tun, wenn Ernten ausfallen und es nicht genügend Nahrung und Trinkwasser für alle gibt? 👇🏽 Lasst uns jetzt als Gesellschaft zusammenkommen und gemeinsam Lösungen finden, damit es nicht soweit kommt:https://t.co/iee05ezeLNpic.twitter.com/UAYVER5gQM — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 12, 2023

Le ultime proteste in Italia

In Italia, e in particolare a Roma, negli ultimi mesi abbiamo assistito a numerosi blitz del movimento ambientalista. La loro, lo ricordiamo, è una protesta contro i Governi, tutti, responsabili dell’immobilismo avverso il cambiamento climatico di cui paghiamo le conseguenze in questo periodo storico. Guardando alla cronaca romana recente, li troviamo nel blitz al Vaticano per protestare contro la condanna per due attivisti del movimento; poi ancora al Senato, e nella spettacolare – quanto pericolosa – dimostrazione al Ponte delle Valli quando si erano calati con delle corde dal cavalcavia.

Carbone nella fontana di Piazza Navona a Roma: aperta un’inchiesta dai pm dopo il blitz di Ultima Generazione (ilcorrieredellacitta.com)