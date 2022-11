Weekend a Roma, cosa fare sabato 12 e domenica 13 novembre 2022: eventi, sagre e concerti

Eccoci alle soglie di un altro weekend nella bellissima città di Roma. Un altro fine settimana certamente contrassegnato da temperature miti, anomale per il periodo, sebbene in visibile calo rispetto alle settimane precedenti. Ma ora, l’autunno è finalmente entrato a regime, con le belle giornate che comunque non mancano nella Capitale. Arriva il fine settimana tanto agognato, si esce dagli uffici per poter sfruttare al meglio tutte le bellezze e gli eventi che la città è in grado di offrire ai suoi visitatori. Gli eventi e le occasioni di svago per sabato 12 e domenica 13 novembre sono davvero tanti, non ci rimane che scoprili insieme. Ecco le proposte migliori, selezionate dalla nostra redazione de Il Corriere della Città.

Cosa fare a Roma sabato 12 e domenica 13 novembre

Sono tantissimi gli eventi in programma per questo imminente fine settimana: mostre, cibo, eventi, feste e anche spettacoli teatrali, tutto questo è possibile solamente a Roma, dove le attività per il tempo libero non mancano mai. Il primo di questi che vogliamo suggerirvi è senza dubbio il Vintage Invaders, che torna ad invadere gli spazi di Prati Bus District, con la più grande kilo sale d’Europa. Amanti del vintage fatevi avanti, dunque, da venerdì 11 a domenica 13 novembre per la vendita al kg più attesa di sempre. Tre giorni all’insegna della moda urbana e sostenibile.

Mostra di Pierpaolo Pasolini a Roma: ecco dove, orari e prezzi dei biglietti

Vintage Market, 170 espositori a piazza Ragusa

Ancora un altro appuntamento con il Vintage, per un fine settimana tutto incentrato sul tema. Infatti, anche a a piazza Ragusa, ci sarà il meglio del Made in Italy: al Ragusa Off, sabato e domenica, sono attesi ben 170 espositori, con un’area bimbi dedicata ad attività ricreative, un’area food e molto altro ancora, cosa aspettate?

Philip Colbert a Roma: “The Lobster Empire”

Un’installazione di sculture di aragoste di grandi dimensioni in corso fino a gennaio, che rientra a pieno titolo in quel processo di trasformazione di via Vittorio Veneto in una galleria d’arte a cielo aperto. “Lobster Empire”, questo il titolo della nuova interessantissima mostra dell’artista britannico Philip Colbert che ritorna, ancora una volta, a deliziare la Capitale con i suoi stravaganti lavori. La mostra andrà in scena al Complesso di San Salvatore in Lauro, in programma dal 9 novembre fino all’8 gennaio 2023.

Roma, le opere di Van Gogh in mostra a Palazzo Bonaparte: info e prezzi biglietti

Excellence Food Innovation 2022

Tutto pronto per il taglio dei nastri alla Nuvola di Fuksas, con i riflettori tutti pronti ad inquadrare il nuovo appuntamento con Excellence 2022. Dal 10 al 12 novembre, tra le ore 10 e le ore 18, ci sarà in quella sede la più grande kermesse della città interamente dedicata all’enogastronomia del made in Italy: saranno presenti 80 chef, tra cui tantissime stelle michelin, oltre 200 aziende, un ristorante, 2 aree show cooking e poi ancora convegni, talk, seminari e masterclass.

Wine Festival da Eataly

Sempre per rimanere in tema gastronomia, allora, il prossimo evento che vi proponiamo è l’evento che si terrà presso lo store romano di Eataly, il quale ha deciso di organizzare una nuova edizione del Wine Festival dove saranno presenti oltre 200 etichette in degustazione e almeno 40 produttori. Tante sorprese vi aspettano nei giorni di venerdì 11 e sabato 12 novembre

Van Gogh, la mostra a Roma

Infine, chiudiamo la nostra rassegna per questo imminente fine settimana capitolino con un evento davvero incredibile: Van Gogh è presente in tutto il suo spirito a Palazzo Bonaparte, con la grande mostra tra le più attese di questi mesi. Un viaggio attraverso le opere più celebri del grande artista che sarà a vostra completa disposizione anche per questo incredibile weekend. Allora, avete già scelto cosa fare?