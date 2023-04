Weekend a Roma sabato 15 e domenica 16 aprile 2023: cosa fare con i bambini ed eventi in programma

Il weekend a Roma è sempre un’occasione per divertirsi, scoprire ed imparare cose nuove. La Capitale è letteralmente ”inconsumabile” da questo punto di vista, e ogni volta ci sono tanti eventi e occasioni da non perdere per poter trascorrere al meglio il vostro tempo libero, con coloro che amate di più, anche con i vostri bambini. Ecco allora una rassegna dei migliori eventi a cui poter partecipare con i bambini sabato 15 e domenica 16 aprile 2023.

Weekend a Roma: cosa fare con i propri bambini sabato 15 e domenica 16 aprile

Il fine settimana è alle porte, e nel frattempo la primavera fa ben sperare: la nuova stagione è entrata a regime da qualche settimana, sebbene il meteo non sia ancora dei migliori, come la giornata di oggi sta dimostrando. Tuttavia, le temperature continuano ad innalzarsi, progressivamente, dopo le ultime battute di freddo che si sono registrate proprio durante la Settimana Santa e anche le giornate guadagnano più luce. Insomma, ci sono tutte le carte in regola perché anche questo fine settimana sia memorabile. Ecco di seguito i migliori eventi ai quali poter prendere parte insieme ai vostri pargoli.

“Billy Elliot”, il Musical al Sistina

Partiamo con un Musical imperdibile, che andrà in scena proprio sul palcoscenico del Teatro Sistina. Uno dei film e delle storie più forti ed avvincenti degli ultimi anni: quella di Billy Elliot, che ci ha fatto sognare tutti, grandi e piccini. Il Musical di successo porta la firma di Massimo Romeo Piparo, prodotto dalla PeepArrow Entertainment. La vicenda appassionante di un ragazzo pieno di talento e pronto a lottare per i suoi sogni.

Festival Hippie a Roma

Il fine settimana romano si tinge di colori di altri tempi con il ritorno dell’attesissimo Festival Hippie. Un festival dedicato completamente alla musica, all’arte e alle memorabili atmosfere degli anni ’60 e ’70. Un’oasi verde di 45.000 mq dell’Appia Joy Park, il nuovo parco della Capitale. E poi, via con rtigiani, musicisti, artisti di strada, acrobati e tanti street Chef.

Music Day Roma – Festival del disco

Ve ne abbiamo già parlato in un altro articolo, ma è bene ritornarci su, perché l’occasione merita: ritorna a Roma il 15 e il 16 aprile nella Capitale il “Music Day Roma – Fiera del Disco”. Centinaia. Anzi, migliaia di vinili, molti rari, da collezione e introvabili. Proprio ora che sono tornati nuovamente sul trend, grazie ad una riscoperta rustica del loro sound, e stanno conquistando sempre di più anche il pubblico delle nuove generazioni, ecco arrivare un evento imperdibile.

Hanami all’Orto Botanico

Infine, un’altra imperdibile occasione per stare bene insieme ai propri bambini: il Museo Orto Botanico di Roma celebra un evento davvero suggestivo e imperdibile, in occasione della fioritura dei ciliegi del giardino giapponese, dal titolo “Hanami all’Orto Botanico”. La natura così come concepita nella cultura giapponese, il suo valore, i suoi simbolo e soprattutto la sua estetica. Il tutto, poi, irrorato dalla grande filosofia orientale. Un’occasione unica per riconciliarsi anche con sé stessi.