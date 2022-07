Incendio Pineta Sacchetti, ancora disagi per il forte fumo: 80 gli interventi nella notte a Roma

Permangono ancora forti disagi a seguito dello spaventoso incendio scoppiato ieri a Roma nella zona della Pineta Sacchetti. I Vigili del Fuoco rendono noto che le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono andate avanti tutta la notte. In questo momento però continuano ad essere considerevoli i disagi legati al denso fumo sprigionato dalla combustione.

Cronaca Roma incendio alla Pinete Sacchetti news

Il rogo, lo ricordiamo, è divampato intorno alle 14.00 di ieri, lunedì 4 luglio. Immediatamente le fiamme si sono propagate minacciando il centro abitato. L’obiettivo, fin dai primissimi momenti, è stato quello di impedire alle fiamme di arrivare a ridosso di case, uffici e magazzini.

Evacuati dei bambini

L’incendio infatti ha raggiunto il centro sportivo Vis Aurelia danneggiando momentaneamente alcune strutture in legno e il circolo The Fox in Via Ettore Stampini dove sono stati evacuati alcuni bambini a causa del denso fumo visibile a chilometri di distanza. Paura anche tra i residenti che hanno visto le fiamme minacciare concretamente le proprie abitazioni.

Gli altri roghi nella notte

Ma non c’è stato soltanto questo episodio. In tutto sono stati circa 80 gli interventi che le squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma hanno effettuato nella notte appena trascorsa. Di questi circa il 70% sono incendi boschivi, di sterpaglie e colture.

Il bilancio dei roghi di lunedì 4 luglio 2022

Del resto quello di ieri è stato un vero e proprio bollettino di guerra che va ad aggiungersi a quanto accaduto la scorsa settimana. Oltre alla Pineta Sacchetti un ulteriore fronte di fuoco si è delineato nella zona di Monte Spaccato con l’interessamento di diverse vie. In particolare in Via Montpellier sono state interessate diverse autovetture, mentre in Via Nazareth sono state evacuate alcune abitazioni a causa della vicinanza delle fiamme. Infine, le fiamme sono arrivate anche in Via Neroni: qui sono bruciate alcune baracche.

Incendio Sugherata Pomezia

Roghi anche a Pomezia dove un vasto incendio ha interessato una zona boschiva. Le fiamme, partite dalle sterpaglie, si sono rapidamente estese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile NOAL ed ECHO. Il rogo ha coinvolto la boscaglia e i mezzi di terra non sono riusciti a raggiungere i punti più impervi. E’ quindi stato richiesto l’intervento di due elicotteri che hanno fatto la spola per spegnere le fiamme. L’intervento è stato concluso solo intorno alle 20:30.