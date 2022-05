Ladispoli, le ambulanze sono troppo poche: «Ne serve almeno un’altra H24». E’ allarme in vista dell’estate

A Ladispoli è necessaria una seconda ambulanza in servizio H24. E’ questo l’appello lanciato dal Sindaco alla vigilia della stagione estiva che come di consueto riverserà in città decine di migliaia di villeggianti. Per questo l’Amministrazione Comunale ha chiesto all’Ares 118 di potenziare il servizio dei mezzi di soccorso in dotazione alla postazione di via Aurelia.

Il Sindaco Grando chiede un’altra ambulanza H24 a Ladispoli

Ma qual è la situazione sul territorio? Secondo quanto dichiarato dal Sindaco Grando in città sono presenti due equipaggi dell’Ares 118, ma di uno soltanto in servizio per 24 ore. Il secondo infatti copre solamente le 12 ore diurne, fino alle ore 20:00.

Questo a tal proposito le sue dichiarazioni:

«E’ evidente che durante stagione balneare, nonostante il lodevole impegno del personale medico e sanitario, una sola ambulanza in servizio continuo non può essere sufficiente, ricordando oltretutto che alla postazione di Ladispoli fanno riferimento anche gli abitanti di Cerveteri. Proprio per questo, considerando che la popolazione residente di Ladispoli e Cerveteri ha ormai abbondantemente oltrepassato gli 80 mila abitanti, appare evidente che sia necessaria una risposta adeguata, considerando l’innegabile assenza nelle vicinanze di strutture di Pronto Soccorso. Riteniamo che una seconda ambulanza in servizio 24 ore su 24 possa realmente fare la differenza e siamo certi che l’Ares 118 prenderà in considerazione la nostra richiesta».

